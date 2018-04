​Sevilla - Barcelona 0-5

Barcelona forsvant ut av Champions League etter smellen i kvartfinalen mot Roma i forrige uke, og det var knyttet stor spenning til hvordan katalanerne ville reagere i lørdagens Copa del Rey-finalen mot Sevilla.

Kritikerne fikk raskt svar, for det var aldri noe tvil om hvilket lag som skulle ta med seg tittelen hjem.

Luis Suarez åpnet det hele etter forarbeid fra Philippe Coutinho, og Lionel Messi doblet ledelsen kvarteret før hvilen. Vondt ble til verre da Suarez satt inn sitt andre minutter senere, og Andres Iniesta la på til 4-0 drøye fem minutter ut i andre omgang.

Couthinho fikk æren av å avslutte den fantastisk oppvisningen av Barcelona fra ellevemeteren, og fastsatte resultatet til 5-0. Dette var Barcelonas fjerde cupseier på rad, og finalen var, mest sannsynlig, Andres Iniestas siste finale i Barcelona. Spanjolen er ventet å rette nesen mot Asia og kinesisk fotball etter endt sesong.​

Barcelona-dominans

Lionel Messi hadde presentert seg med et strålende frispark etter bare noen minutter, men ble hindret scoring av en kvalifisert redning fra David Soria. Så kom kampens første scoring like etter. Sevilla-forsvaret stod oppsiktsvekkende høyt og Jasper Cillessen kunne, med et presist gjennomspill, finne Coutinho alene med keeper. Der gjorde brasilianeren ingen feil og serverte Luis Suarez på blank kasse til 1-0.

Barcelona fortsatte å ha kontrollere oppgjøret, og kvarteret før hvilen var Andres Iniesta fryktelig nære. Fikk ballen servert av Suarez og klemte til med venstrefoten, men skuddet gikk via et Sevilla-bein og i tverrliggeren.

Bare minutter etter kjempesjansen satt den igjen for katalanerne, og denne gangen var det Lionel Messi som banket inn 2-0. Målet var også hans 31. mål i sin 34. kamp mot Sevilla. Et godt forarbeid fra Jordi Alba og Andres Iniesta endte opp i beina på Messi som gjorde det han har gjort så mange ganger før, og satt inn sitt første for kvelden.

Ny Suarez-scoring

Sevilla var på ingen måte med i kampen, og så nærmest ut til å ha resignert halvveis. Vondt ble til verre da Luis Suarez ble spilt lekkert igjennom av Messi og kontrollerte inn sitt andre og Barcelonas tredje i kampen.

Etter pause fortsatte Barcelonas overkjøring og drøyt fem minutter ut i omgangen måtte David Soria hente ut nok en ball fra nettet. Andres Iniesta, etter en nydelig vegg med Messi, danset seg forbi Sevillas sisteskanse og satt ballen enkelt i mål. 4-0.

Barcelona nøyde seg ikke med fire, og ble tildelt straffespark etter at Sevilla-stopper Clement Lenglet handsett innenfor sekstenmeteren. Phillipe Coutinho var sikkerheten selv fra merket og økte dermed til 5-0 og ydmykelsen var komplett.