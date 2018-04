Lørdag tapte Sunderland 1-2 hjemme for Burton etter at de slapp inn to mål på de siste fem minuttene av kampen.

Ettersom bunnstrid-rivalene Burton og Bolton møtes i neste runde, er Sunderlands muligheter til å holde seg i Championship over.

Klubben har nå to nedrykk på rad. Manager Chris Coleman beklaget til fansen etter kampen.

– Det er en brutal opplevelse. Skuffelsen er enorm. Det er brutalt smertefullt. Jeg har bare vært her i to minutter, men jeg kan bare forestille meg hvordan det er for supporterne, som har støttet laget i årevis, sa Coleman ifølge Skysports.

Waliseren, som tok over den kriserammede klubben i november, følte det så bra ut da det gjenstod fem minutter av kampen mot Burton. Men så scoret Darren Bent og Liam Boyce.

– Da endret alt seg, sa han og beklaget på ny.

Han kan ikke berolige de av tilhengerne som tror klubben har en plan for å komme seg ut av uføret og tilbake til gammel storhet.

– Jeg vet ikke hvor klubben går nå. Jeg vet ikke hva planen er. Når jeg snakker med direktør Martin Bain, er han like i uvisse som jeg, sier Coleman.

Sunderland er seks poeng bak sikker plass i Championship med 34 poeng. Burton og Barnsley har 38, mens Bolton har 40.