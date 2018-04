Nordlandsbanen er stengt for all trafikk etter at det gikk et ras tre mil nord for Mosjøen, på strekningen Mosjøen-Drevvatn, melder NSB.

Grunnen skylt bort

– Et sørperas har ført med seg trær og greiner, tettet en større betongstikkrenne, underbygningen er vasket ut over 40 meter lengde og opptil ti høydemeter under jernbanen, melder Bane Nor på Twitter.

De opplyser at de mobiliserer for å bygge opp. Det er ikke kjent hvor lenge strekningen blir stengt.

NSB jobber med å organisere alternativ transport og oppfordrer publikum til å sjekke NSBs app eller nettsider for oppdatert informasjon.

Både lokaltog og regiontog er innstilt som følge av raset.

Meget stor skredfare

Det er stor skredfare flere steder i landet, og både veier og jernbane er utsatt.

I region Helgeland er snøskredfaren satt til kategori fem. Det er den høyeste faregrad man kan varsle. Her forventes det mange store og våte skred på grunn av mye nedbør.

NVE ber folk holde god avstand til brann terreng og andre utsatte områder.

I Nord-Trøndelag, Salten og Svartisen er farenivået satt til kategori fire (stor skredfare).

