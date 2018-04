Se sykkelsportens eldste klassiker, Liège-Bastogne-Liège, på TV 2 og Sumo fra 14:00 søndag

– Denne videoen er til idiotene av noen bilister som ikke har ti sekunder med tålmodighet til å vente bak en syklist. Dere får meg til å hate idretten min, og dere får meg til ikke å ville jakte drømmene mine, fordi jeg er for redd til å gjøre jobben min og trene på veiene.

Det sa proffsyklist Macey Stewart i en emosjonell video på Instagram tidligere denne måneden etter nok en nestenulykke ute på trening.

Se videoen i reportasjen over eller lenger nede i artikkelen

Den australske 22-åringen kan imidlertid være glad for at hun, i motsetning til mange av kollegene de siste ukene, kom helskinnet hjem igjen.

– Jeg husker ingenting av selve hendelsen

For ulykkene har det vært mange de siste ukene:

I slutten av mars ble det colombianske vidunderbarnet Daniel Felipe Martínez slått ned av en bilist. 21-åringen ble fraktet til sykehus og midlertid hukommelsestap

slått ned av en bilist. 21-åringen ble fraktet til sykehus og midlertid hukommelsestap Forrige søndag kolliderte Tour of California-vinner George Bennett med bil i høy fart. 28-åringen smalt i siden på bilen og gikk over taket, men kom utrolig nok fra det uten store skader

med bil i høy fart. 28-åringen smalt i siden på bilen og gikk over taket, men kom utrolig nok fra det uten store skader Tidligere denne uken krasjet Katusha-profil Marco Haller med en bil på trening. Kneet til østerrikeren ble smadret, og Haller vil være ute av konkurranse i flere måneder

med en bil på trening. Kneet til østerrikeren ble smadret, og Haller vil være ute av konkurranse i flere måneder På torsdag ble Clément Delcros, en 18 år gammel fransk juniorsyklist, utrolig nok skutt i skulderen av en bilist mens han var ute på trening. Skuddskaden viste seg ikke å være alvorlig

Felipe Martínez var tilbake i konkurranse i onsdagens Flèche Wallonne, og stiller også til start i søndagens Liège-Bastogne-Liège.

– Jeg har det bra nå. Men jeg husker ingenting av den dagen. Jeg husker etappene i Volta a Catalunya nå (som gikk i dagene før ulykken, journ.anm.), men jeg husker ingenting av selve hendelsen, forteller EF Education First-Drapac-rytteren til TV 2.

– Er det sånn at du nå er redd av og til for å trene?

– Ja, jeg er av og til redd for å trene. Det er mye trafikk der jeg bor, og det skaper mange farligheter.

– Vi som syklister viser for lite respekt

Lørdag ettermiddag ble lagpresentasjonen før den fjerde av årets fem «Monumenter» holdt.

For å hedre avdøde Michele Scarponi, ble det holdt et minutts stillhet.

– Det er selvsagt ikke en hyggelig dag. I dag er det ett år siden. Men livet går videre og sykkelrittene skal holdes. For min egen del fikk jeg dedikert en seier til Scarponi i fjor, men å sykle dette rittet i fjor var motbydelig. Forhåpentligvis blir det bedre i år, forteller danske Jakob Fuglsang, Astana-stjernen som tidligere var Scarponis lagkamerat.

– Tenker dere fortsatt mye på ham?

– Han er stadig en del av laget og en vi tenker mye på. Det er fortsatt vanskelig å tenke at han ikke er her lenger. Så, ja, vi tenker fortsatt mye på ham, sier dansken, og fortsetter:

– Det er mange unødvendige ulykker, men jeg tror også at vi som syklister viser for lite respekt i trafikken. Vi også må forholde oss til fartsgrenser. Men jeg tror at mange føler at bilister er mer aggressive, og det går selvsagt ut over oss. Men med alle ulykkene i det siste, og med folk som brekker krageben og ryggvirvler og skal leve av å være på veien, så er det noe man tenker på.

– Finnes det en løsning? En måte man kan gjøre veiene tryggere på?

– Jeg tror man bare må ha respekt for hverandre. Og tenke på at det ikke utgjør noen forskjell i det store og det hele om man kommer ti sekunder eller et minutt senere frem om det koster noen livet eller skader dem alvorlig.