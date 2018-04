Manchester United-Tottenham 2-1​



Manchester United er klare for finalen i FA-cupen lørdag 19. mai etter at Ander Herrera satte inn det avgjørende 2-1-målet i semifinalen mot Tottenham.

Dele Alli hadde sendt Tottenham i en tidlig ledelse, men Alexis Sánchez utlignet for Manchester United i en forrykende førsteomgang. Det ble en tettere halvdel etter pause, men avgjørelsen kom en drøy time ut i kampen da Ander Herrera fikk sjansen etter fine United-kombinasjoner.

– Jeg er selvsagt fornøyd. Vi er i enda en finale, og vi er blitt vant til å spille finaler. Denne klubben handler om å vinne titler og komme til finaler, sier Ander Herrera til BBC.

United var fyrt opp bra i dag. Fortjent finale! Spurs virker preget når det virkelig gjelder. — Øyvind Alsaker (@TV2Alsaker) 21. april 2018

Dermed blir det enda en sesong uten trofé for Tottenham, som ikke har vunnet noe siden Juande Ramos førte London-laget til triumf i Ligacupen i 2008. Manchester United er klare for sin FA-cupfinale nummer 20. Klubben står med tolv seire, senest i 2015/16.

Tottenham står nå med åtte strake semifinale-nederlag i FA-cupen.

– Alle snakker. Vi ønsker å vinne trofeer, og vi har et støtteapparat som ønsker å vinne. Vi kan ikke fortsette sånn som dette. Vi kan ikke kaste det bort. Vi må bli bedre, sier Dele Alli til BBC.

Manchester United møter søndagens vinner av Chelsea og Southampton.

Alli skled inn tidlig Spurs-ledelse

Ti minutter ut i kampen stakk Christian Eriksen bak Paul Pogba og Ashley Young på venstresiden og foran mål fant han Dele Alli, som skled inn 1-0 for Tottenham.

To minutter senere ropte Manchester United-spillerne på hands inne i Tottenham-feltet, men dommer Anthony Taylor lot spillet gå. Heller ikke VAR kunne hjelpe United.

Etter 17 minutters spill kombinerte Dele Alli, Harry Kane og Christian Eriksen fint, før sistnevnte kom med et skudd som gikk like utenfor stolpen til David De Gea i United-målet.

Midtveis i første omgang gikk Paul Pogba i kroppen på Mousa Dembélé og tok ballen fra belgieren høyt i banen. Franskmannen slo et utsøkt innlegg mot Alexis Sánchez, som headet inn 1-1 for United.

Dier-kanon traff stolpen

Like etter fikk Jesse Lingard en lignende mulighet da Romelu Lukaku kom til innlegg, men kantspilleren viste at han ikke er noen stor hodespiller og forsøket ble enkel fangst for Tottenhams cup-keeper Michel Vorm.

Halvannet minutt før pause måtte Vorm igjen i aksjon. Nederlenderen dro frem en god redning da Pogba forsøkte seg fra om lag tjue meter.

På overtid av første omgang kom Tottenham til en ny sjanse. Eric Dier fyrte av fra 25 meter og David De Gea var utspilt, men ballen traff stolpen.

Sjelden målscorer avgjorde

Første omgang var et fyrverkeri, men det var tettere etter pause.

I det 62. spilleminutt var det imidlertid ny nettsus for Wembley. Ballen falt ned i beina på Alexis Sánchez etter et langt oppspill. Chileneren slo inn mot Lukaku, som sendte ballen videre til Lingard. Engelskmannen hoppet over og ballen havnet hos Ander Herrera, som satte inn 2-1 bak en svak Vorm.

United lot Tottenham styre spillet i andre halvdel av omgangen, men London-laget klarte ikke å sette et pottetett United-forsvar på de store prøvene.

Marcus Rashford hadde en stor mulighet på en god kontring i sluttminuttene, men en god takling av Eric Dier som sistemann hindret 3-1-scoringen. Tottenham hadde imidlertid ikke noe å svare med offensivt og tapte 1-2.