Saken oppdateres!

Brann - Stabæk 3-0

Mange har vært imponert over sesongstarten til Brann, og lørdag fortsatte suksessen for Lars Arne Nilsens menn.

Gilli Rólantsson sendte hjemmelaget i føringen etter bare elleve minutter. Like før pause doblet kaptein Vito Wormgoor ledelsen etter en heading, og kvarteret før fulltid fastsatte innbytter Petter Orry Larsen resultatet til 3-0.

– Det var godt å få kommet inn og punktert kampen. Jeg syntes ikke vi spiller så veldig godt i dag, men det er deilig å få med tre poeng. Kanskje litt tidlig å snakke om seriegull, men vi er i form, sa målscorer Petter Orry Larsen til Eurosport etter kampen.

– Intensiteten i spillet vårt var absolutt ikke godt nok. Vi viste for mye respekt for motstanderen vår, men hevet oss delvis i andre omgang. Det er et solid lag vi møter og de er godt strukturerte, sa Stabæk-sjef Tony Ordinas til TV 2.

Brann-dominans

Brann var den soleklare favoritten før oppgjøret ettersom Stabæk fortsatt stod uten seier på de fire første kampene. Gilli Rólantsson ble flyttet ned på venstrebacken i Ruben Kristiansens skadefravær. 25-åringen fra Færøyene svarte med å dunke Brann i ledelsen etter drøyt ti minutter. Mande Sayouba i Stabæk-målet burde ha hindret scoringen, men klarte ikke å få en hanske på skuddet fra distanse.

Hjemmelaget fortsatte dominansen også etter scoringen, og Steffen Lie Skålevik var millimeter unna å doble ledelsen for bergenserne kvarteret før hvilen.

Så var det duket for en målfarlig kaptein da Ludcinio Marengo dro seg fri på venstre. Innlegget fra nederlenderen fant pannen til landsmann Vito Wormgoor som headet rødtrøyene opp i 2-0.

– Vi må klare å ta oss sammen her, for dette er helt forferdelig dårlig. Jeg vet ikke om det er den cupsmellen vi nesten gikk på sist eller hva det er, for vi må i det minste tørre å gå i dueller, sa Stabæk-midtstopper Vadim Demidov i pausen.

Innbytteren scoret

Etter hvilen fortsatte Brann-dominansen og nok en gang var Steffen Lie Skålevik farlig frempå, men spissen misbrukte en kjempesjanse fra kort hold etter en fin tilrettelegging av Kristoffer Barmen.

Det ville seg ikke for 25-åringen som ble erstattet av Petter Orry Larsen med 20 minutter igjen å spille, og innbytteren fikk mulighet minutter etter innhoppet. Fredrik Haugen banket et innlegg foran mål og den tidligere Aalesund-spilleren fikk en fot på den, men skuddet gikk like over målet til Sayouba.

Forsøket var et skremmeskudd på hva som var i vente. For bare minutter etter stanget Orry Larsen inn kveldens tredje scoring for hjemmelaget, og punkterte mer eller mindre kampen.

Sjansebonanza

Stabæk var aldri i nærheten og slapp til flere unggutter etter 3-0-scoringen. Brann forsatte derimot å presse på fremover, og var tydelig ute etter flere scoringer.

To minutter før fulltid fikk Brann tre-fire enorme muligheter til å score ett til. Med to skudd i tverrliggeren og et par gode blokkeringen i samme seanse var det utrolig at det forsatt stod 3-0, som også ble sluttresultatet.

Etter fem spilte kamper står bergenserne med fire seire og én uavgjort, og topper tabellen i Eliteserien.