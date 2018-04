Se sykkelsportens eldste klassiker, Liège-Bastogne-Liège, på TV 2 og Sumo fra 14:00 søndag

Den sympatiske waliseren har aldri lagt skjul på at hjertet hans hører hjemme i Arsenal, og dagen før årets fjerde «Monument», Liège-Bastogne-Liège, snakket han med TV 2 om nyheten som dominerte nyhetsbildet fredag: Arsène Wengers avskjed i Arsenal.

– Jeg har snakket med en i støtteapparatet til City

– Jeg tror det var riktig tidspunkt på gjøre det på. Nå får han et verdig farvel. Men samtidig er jo dette også en spennende tid. Nå får vi en forandring. Så får vi se hva som skjer, forteller 31-åringen.

Som ventet har en rekke navn blitt koblet til jobben med å ta over etter Wenger. Ett av navnene som figurer hyppig på ryktebørsen er Mikel Arteta, spanjolen som nå jobber sammen med Pep Guardiola i Manchester City, men som har en fortid i Arsenal.

– Hvem håper du tar over?

– Jeg vet ikke. Jeg har snakket litt med en som var i støtteapparatet vårt tidligere, Mario Pafundi, som nå er i Manchester City. Jeg har spurt om det blir Mikel Arteta, men det blir nok ikke ham. Men det er mange navn som blir nevnt der ute nå. Patrick Vieira, åpenbart, og Thierry Henry...

– Er Henry mannen du foretrekker?

– Henry var favorittspilleren min, men det er jo noe annet å være spiller. Det er spennende tider!

Krasjet i Roubaix - debuterer i Liège

Spennende tider er det også på sykkelsetet for rytteren de fleste kjenner som «G».

Team Sky-rytteren kan fort kan få oppgaven med å lede laget i Tour de France om Chris Froome blir utestengt før den tid. Sist han syklet, i Paris-Roubaix for to uker siden, forsvant han imidlertid ut etter en krasj på brosteinen.

– Jeg er OK. Som du sa, så var ikke Paris-Roubaix den beste dagen min. Men jeg ble ikke alvorlig skadet, så jeg gleder meg til i morgen. Det er første gangen jeg sykler dette rittet, så jeg er spent, forteller han.

– Er det et ritt du har sansen for?

– Det er et tøft ritt, men forhåpentligvis har jeg gode ben. Det er vanskelig å si hvordan formen er i og med at jeg ikke har syklet «skikkelig» siden Tirreno-Adriatico i mars. Det begynner å bli en stund siden! Men vi har et bra lag, så forhåpentligvis får vi til noe.

«Bra» er en underdrivelse om et lag som kan spille ut kort som tidligere verdensmester Michal Kwiatkowski, tidligere Liège-Bastogne-Liège-vinner Wout Poels, samt Sergio Henao, en av verdens beste ryttere i kupert terreng.

– Hvem blir deres kaptein i morgen?

– Kwiatkowski og Henao har vist god form den siste tiden. Formen min er litt usikker, og Poels har akkurat kommet tilbake fra kragebensbrudd... Men forhåpentligvis er vi alle fire der i finalen.