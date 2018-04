Se sammendrag i videovinduet øverst!

Liverpool rotet bort en komfortabel 2-0-ledelse og mistet to poeng i 2-2-kampen mot tabelljumbo West Bromwich.

Liverpool-manager Jürgen Klopp var irritert i intervjuene etter kampen og følte seg bortdømt i flere dommeravgjørelser.

– Du trenger ikke hjelp, men du trenger de rette avgjørelsene. Vi kom ikke hit og trodde at vi skulle spille et erfarent lag ut av stadion med 5- eller 6-0, sier tyskeren.

Danny Ings ble felt av Craig Dawson tidlig i andre omgang, men dommer Stuart Attwel vinket spillet videre. Senere i omgangen gikk Ings ned i en hodeduell med Ahmed Hegazi. West Brom-stopperen slo Ings i magen, men dommeren dømte frispark mot Ings.

– Jeg har også hørt at frisparket før 2-2-målet var feil idømt. De scoret på de eneste mulighetene de kan score, dødball. Vi hadde også en situasjon med Ings innenfor 16-meteren. Jeg har nettopp sett bildene, og det kunne vært straffespark. Og situasjonen med Hegazi og Ings… Jeg vet ikke, sier Jürgen Klopp med et oppgitt smil.

– Jeg trenger ikke å si noe. Det er ingen grunn til å gjøre det Hegazi gjør, men han gjorde det likevel. Vi måtte le av straffesituasjonen. Ingen kunne holdt seg på beina der, fortsetter Liverpools manager.

– Ikke akkurat Mike Tyson

TV 2s Premier League-kommentator Kasper Wikestad mener Liverpool ble snytt for både straffespark og at Hegazi burde blitt vist det røde kortet.

Det samme mente Premier League-ekspert Petter Myhre, mens TV 2s ekspertkollega Trevor Morley mente det hadde vært riktig med et gult kort til Ahmed Hegazi.

– Det er ikke akkurat et Mike Tyson-slag, sa Trevor Morley i TV 2s studio.

– Det er en episode han kan bli straffet for i etterkant, mener Myhre.



Danny Ings, som scoret sitt første mål for Liverpool på 930 dager da han banket inn 1-0, snakket i etterkant ned situasjonen med Ahmed Hegazi.

– Det er dette som er engelsk fotball, det er fysikk. Det er ingen stor sak. Jeg er bare skuffet over resultatet, sier den tidligere Burnley-angriperen.

West Bromwichs vikarierende manager Darren Moore hevdet han ikke hadde sett situasjonen der hans egyptiske midtstopper slo Ings i magen.

– Vi skal se på video og se om vi skal foreta oss noe som klubb, sier han.

Kritiserte WBA for tørr bane

Jürgen Klopp var også meget misfornøyd med banen på The Hawthorns.

– Det var en vanskelig kamp for oss, spesielt etter at West Brom bestemte seg for ikke å vanne banen, sier Klopp, som ble irritert på oppfølgingsspørsmål om viktigheten av at banen er våt.

– Du har åpenbart aldri spilt fotball, svarte Klopp og sendte et stikk til WBA.

– Det har massiv betydning. Vanner de banen, kan man ha pasningspill. Har du ballen i luften hele tiden, som West Bromwich, trenger du ikke det. Vi må klare å håndtere det, og neste sesong kan de spille med tørr bane i Championship, fortsetter Liverpool-manageren.

West Bromwich kan bli det første Premier League-laget som rykker ned denne sesongen om Swansea tar poeng mot Manchester City søndag.

– Det var varmt i dag, og vi vannet før kampen, men det tørket opp. Det er de samme forholdene for begge lag. Det var ingen taktikk. Vi tenkte ikke på det og fokuserte bare på kampen, sier West Bromwich-vikar Darren Moore.