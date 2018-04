West Bromwich - Liverpool 2-2

Se sammendrag i videovinduet øverst!

Danny Ings og Mohamed Salah scoret hvert sitt og Liverpool så ut til å ta en komfortabel 2-0-seier på The Hawthorns, men jumboplasserte West Bromwich slo kraftig tilbake. Jake Livermore og Salomón Rondón kriget inn og sørget for 2-2 og to tapte poeng for Liverpool.

Da Rondón stanget inn utligningen, var Salah byttet ut for Dejan Lovren. Egypteren hadde med en iskald lobb satt sitt ligamål nummer 31 denne sesongen og tangerte med det en utrolig Premier League-rekord.

31 – Mohamed Salah has scored 31 Premier League goals this season – the joint-most by a player in a 38-game PL campaign (also Alan Shearer 95-96, Cristiano Ronaldo 07-08, Luis Suarez 13-14). Elite. pic.twitter.com/6xq5A1WTJe — OptaJoe (@OptaJoe) 21. april 2018

Bare Alan Shearer, Cristiano Ronaldo og Luis Suárez har maktet å score like mange på samme sesong med 38 kamper. Salah kan sette ny rekord om han leverer nye scoringer i løpet av de fire siste Premier League-kampene.

– Han viser igjen hvor kald og rolig han er, sier TV 2s Premier League-ekspert Petter Myhre.

Liverpool ropte på straffespark da Danny Ings ble felt av Craig Dawson i starten av andre omgang, men dommeren vinket spillet videre.

– Så soleklar det kan få blitt, mener Petter Myhre om straffesituasjonen.

Ahmed Hegazi var også heldig som ikke fikk rødt kort da han slo Ings i magen senere i omgangen.

Til tross for ett poeng mot Liverpool, kan West Bromwich rykke ned søndag dersom Swansea tar poeng borte mot Manchester City.

– Et fantastisk øyeblikk

Liverpool-manager Jürgen Klopp hadde Mesterliga-semifinalen mot Roma i tankene da han tok ut laget, for Roberto Firmino, Trent Alexander-Arnold, Dejan Lovren og Andrew Robertson fikk hvile.

Danny Ings fikk sjansen som midtspiss med førstevalget Firmino på benken. Liverpool presset vertene fra start, og allerede etter fire minutters spill sendte Ings sitt lag i ledelsen. Sadio Mané kom seg fint til dødlinjen og spilte inn til Georginio Wijnaldum, som la igjen til Ings. Spissen banket inn 1-0.

930 - Danny Ings has scored his first Premier League goal in 930 days, since netting against Everton for Liverpool in October 2015. Relief. — OptaJoe (@OptaJoe) 21. april 2018

– For et fantastisk øyeblikk for spissen. Og se hva det betyr! Ikke bare for Ings, men også for hans lagkamerater. Det har vært to og et halvt fryktelig lange år med skader, tilbakefall og opptrening. Nå er han tilbake med scoring. Det var veldig, veldig vakkert å se, sa TV 2s Premier League-kommentator Kasper Wikestad mens bildene av en lettet og jublende Ings rullet over skjermen.

Det var Ings’ første mål på 930 (!) dager. I Brendan Rodgers’ siste kamp som Liverpool-manager mot Everton i oktober 2015 var han på scoringslisten, men pådro seg en alvorlig kneskadebare dager senere. Kort tid etter at han var tilbake, fikk han nok en kneskade.

​

Rodriguez nær utligning

West Bromwich kom mer og mer inn i kampen utover omgangen, men klarte ikke å skape mer enn et par halvsjanser.

Etter 37 minutter spill var West Bromwich centimetere fra å utligne. Jay Rodriguez var svært nær ved å skli inn innlegget til James McClean.

Fire minutter før pause serverte Mohamed Salah målscorer Ings på åtte meter, men Ben Foster kom fint ut og stoppet den tidligere Burnley-spissen. Lagene byttet banehalvdel med stillingen 1-0 til Liverpool.

Ings felt og slått

​Ings ble lagt i bakken av Craig Dawson like etter pause, men fikk ikke straffe.

– Det kan ikke bli mye klarere enn det, kommenterte Kasper Wikestad.

Etter 54 minutters spill gikk Ings i en tøff duell med Ahmed Hegazy og fikk frispark mot seg, men Liverpools målscorer fikk et slag i magen av West Broms egyptiske midtstopper uten at dommeren fikk det med seg.

– Ser dommer Stuart Attwel den der, så er det rett ut. Ifølge regelboken er det ikke lov med slag eller forsøk på slag, sa TV 2s kommentator Wikestad.

West Brom ødela Salah-fest

Midtveis i andre omgang gjorde Klopp to endringer. Målscorer Ings og Sadio Mané gikk ut, mens Roberto Firmino og Alex Oxlade-Chamberlain kom inn.

​Det tok ikke mange minutter før Oxlade-Chamberlain markerte seg. Den tidligere Arsenal-spilleren satte Salah strålende opp alene med Foster. Egypteren lobbet vakkert inn sitt Premier League-mål nummer 31.

Jake Livermore tente et lite håp for West Bromwich da han kriget inn 1-2-reduseringen på en corner for med tolv minutter igjen av ordinær tid. Liverpool-spillerne protesterte og mente Livermore var i offside.

– Den ser soleklar ut, mente TV 2-kommentator Kasper Wikestad.

I sluttminuttene kom utligningen for West Bromwich. Salah hadde gått ut og Dejan Lovren hadde kommet inn. Kroaten hevet opp offsiden og Salomón Rondón kunne stange inn 2-2 for tabelljumbo West Bromwich.