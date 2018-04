Tirsdag denne uken var Kystverkets overvåkningsfly ute på et kontrolloppdrag i Barentshavet. Ved en tilfeldighet får en av Kystvaktens folk øye på noe som får dem til å ta en ekstra runde rundt det oransje fartøyet under seg.

I havet rundt skipet flyter det allerede flere gjenstander. Overvåkningsflyet stiller inn kameraet, og fanger deretter at skipets mannskap kaster flere gjenstander rett ut i havet.

– Svært alvorlig

– Vi ser svært alvorlig på dette, sier Dag Inge Aarhus, kommunikasjonsdirektør i Sjøfartsdirektoratet til TV 2.

Forsøpling i havet er regnet som et stort samfunnsproblem. Som TV 2 fortalte i 21 Nyhetene fredag, ligger et av de mest forsøplede områdene som forskerne kjenner til langs Norskekysten. Det aller meste av avfallet som forskerne har funnet, stammer fra nettopp fiskerinæringen.

Gikk om bord i Tromsø

Selskapet som eier tråleren sier de bare kastet papp i havet, og at de trodde dette var tillatt.

Se hele svaret til UK Fisheries under.

Kystvakten rapporterte straks hendelsen til Sjøfartsdirektoratet, som er den norske myndigheten som håndterer forurensing på havet. På torsdag og fredag denne uken gikk direktoratets folk om bord i Kirkella, som da lå til kai i Tromsø.

Direktoratets jurister vurderer nå reaksjon mot selskapet. Foto: Kystverket

– Vi har sjekket papirer og snakket med mannskapet. De har forklart seg om hendelsen til oss, men jeg ønsker ikke å gå ut med noe om forklaringen ennå.

Kan bli stor bot

– Hva kan dere foreta dere i denne saken?

– Vi har mulighet til å gi overtredelsesgebyrer. Disse kan variere stort i størrelse, avhengig av hvor alvorlig vi anser overtredelsen å være, sier Aarhus.

TV 2 vet at disse gebyrene normalt sett varierer fra alt mellom 30 000 til 500 000 kroner for de mest alvorlige bruddene. De fleste gebyrene blir gitt til fartøy som kjører med ulovlig, svovelbasert drivstoff.

Dag Inge Aarhus, kommunikasjonsdirektør i Sjøfartsdirektoratet.

Unik video

– Det er veldig sjelden vi gir gebyr til skip som kaster avfall. Dette er ikke fordi det sjelden skjer, men fordi det ofte er nærmest umulig å bevise hvem som har kastet avfallet. På den måten er denne saken ganske unik, jeg kan ikke husk at vi noen gang har fanget noe lignende på video, sier Aarhus.

Videoen, papirene og mannskapets forklaring gjennomgås nå av Sjøfartsdirektoratets jurister.

Uansett ulovlig

På videoen som Kystvakten har delt med TV 2 kan man se en person som kaster flere gjenstander ut i havet. Gjenstandene kan se ut som pappesker.

– Vi har ikke undersøkt saken ferdig ennå. Det er selvsagt mer alvorlig om mannskapet kvittet seg med plast enn papp, men uansett hva de har kastet på havet er dette ulovlig, opplyser Aarhus.

Selskapet sier til TV 2 at de trodde det var tillatt å kaste papp i havet. Foto: UK Fisheries

– Trodde dette var tillatt

TV 2 har forsøkt å kontakte UK Fisheries, som eier tråleren Kirkella, for å stille spørsmål om hendelsen. Vi har fått en e-post med en skriftlig uttalelse i retur, sendt fra selskapets direktør Jane Sandell. De skriver at mannskapet ikke kastet noe annet enn papp over bord.

– Vårt mannskap var ikke klar over at dette var ulovlig, ettersom papp brytes ned raskt og ikke er til skade for det marine miljøet, skriver selskapet i uttalelsen.

– En misforståelse

Ifølge UK Fisheries har norske myndigheter undersøkt skipet i Tromsø, og funnet at all annen avfallshåndtering har skjedd i tråd med lovverket.

Sjøfartsdirektoratet kunne lørdag ikke å bekrefte om dette stemmer overfor TV 2.

I e-posten fra direktør Sandell beskrives hendelsen som en misforståelse.

– Selv om papp brytes ned enkelt i havet, er det ingen unnskyldning for at vi ikke har møtt de forventede juridiske og moralske krav som stilles til oss for å ta vare på miljøet, skriver selskapet.

Det er ventet at Sjøfartsdirektoratet bestemmer seg for om de vil reagere mot selskapet i løpet av neste uke.