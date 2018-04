Lørdag formiddag er det nesten ingen mennesker å se på stranden i Sedgefield der 20 år gamle Marie Sæther Østbø forsvant onsdag kveld.

Men politiet fortsatte sine søk etter den norske kvinnen.

– Politiets dykkere er nå sentrale i søket, og de vil også bli støttet av dykkere fra nødetaten og sjøredningstjenesten, sa politiinspektør Malcolm Pojie til TV 2 sent fredag kveld.

Farlige strømmer

Foruten tyveåringens sko og mobiltelefon har politiet, snart tre døgn etter forsvinningen, lite å gå etter i søken etter svar på hvor hun er.

– Understrømmene i havet her er kraftige og kan være svært farlig, sier en innbygger med god kjennskap til forholdene i havet til TV 2.

FØLGER MED DYKKERE: En ansatt i politiets dykkeravdeling i Knysna Police, følger med på en dykkerbåt som såvidt kunne skimtes i horisonten lørdag formiddag. Foto: ROAR DALMO MOLTUBAK/TV 2

Leter i store havområder

Letingen er fremdeles vanskelig på grunn av nettopp dette. Mens TV 2 er på stedet er det ingen som bader i vannet, og meterhøye bølger slår inn over stranden.

Strandlinjen politiet leter langs lørdag er nesten to mil lang. Det er en utfordrende jobb for politiet.

– Det er umulig å dykke i hele området du kan se der det skummer på bølgetoppene, sier en ansatt i politiet som ikke ønsker navnet sitt publisert.

Han er tydelig på at situasjonen, hvor man etter så lang tid ikke har flere spor, er frustrerende.

STERKE STRØMMER: Ifølge lokalkjente TV 2 har snakket med kan bølgene og havstrømmene på stranden i Sedgefield føre til sterke understrømmer. Foto: ROAR DALMO MOLTUBAK/TV 2

Aviser at noe kriminelt har skjedd

Politiet betegner letingen som en ren søkeoperasjon. Det er ikke iverksatt en etterforskning som legger til grunn at noe kriminelt kan ha skjedd.

– Dette er fullt og helt en søkeoperasjon. Vi har ingen indikasjoner på at det har skjedd noe kriminelt med den norske 20-åringen, sier Pojie til TV 2.

De siste sporene etter Marie Sæther Østbø ender på stranden. Hun ble fanget opp på et overvåkningskamera på den korte veien fra Afrovibe Adventure Lodge til stranden.

Det samme ble to menn, men politiet avviser at det påvirker deres arbeid med saken.

– Dette er et området det er helt normalt at flere vil bli filmet av overvåkningskamera, så vi ser ingen kobling der, sier politiinspektøren.

HOLDER STAND: På tredje døgnet har politiet base ved backpackerstedet Afrovibe Adventura Lodge i Sedgefield i Sør-Afrika. Foto: ROAR DALMO MOLTUBAK/TV 2

Gikk bak og tok bilder

Østbø ble sist sett onsdag kveld, da hun gikk langs stranden i Sedgefield, en by helt sør i landet. Hun var i Sør-Afrika på ferie med studievenner, som hun gikk sammen med på stranden onsdag kveld.

– Den siste sikre observasjonen av henne er fra onsdag kveld. Mens vennene gikk inn på hotellet, var hun rundt hundre meter bak dem, sa talsmann i den sørafrikanske kystvakta (NSRI), Craig Lambinon på telefon til TV 2 torsdag.

Maries far, Atle Østbø, har sagt til TV 2 at han har fått gjenfortalt at datteren gikk litt lenger bak de andre og tok bilder. Da reisefølget oppdaget at Marie ikke kom inn til middag, gikk de ut for å se etter henne. Da var 20-åringen vekk.