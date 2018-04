Mange har ytret sin sorg over nyheten om at den verdenskjente artisten Avicii (28) er død.

Nå har også den svenske superstjernens ekskjæreste, Emily Goldberg, lagt ut et hjerteskjærende innlegg på bildedelingstjenesten Instagram.

– «Kom igjen babe, ikke gi oss opp. Velg meg, og jeg skal vise deg kjærlighet». Dette er teksten fra en sang Tim skrev til meg. Jeg ønsker at jeg kunne ha levd opp til den. I de to årene vi var sammen var han den jeg kunne si alt til, og min beste venn. Nå kan jeg ikke se på Bear (hunden hennes) uten å vite at jeg aldri vil se ansiktet hans igjen. Jeg samler fortsatt tankene og takk for deres snille ord og meldinger. Vekk meg når alt er over, for jeg vil ikke at det skal være sant, skriver hun på Instagram.

I tillegg inneholder innlegget en rekke bilder fra deres tid sammen.

Ifølge Metro var Goldberg sammen med Avicii fra 2011 til 2013.

Politiet: – En prioritert sak

Fredag kveld ble det kjent at den svenske artisten Tim Bergling, best kjent som Avicii, er død.

– Det er med stor sorg at vi må meddele at Tim Bergling, kjent under artistnavnet Avicii er død, skrev hans pressekontakt Ebba Lindqvist til Dagens Nyheter.

Lindqvist opplyste at artisten ble funnet død i Muskat i Oman fredag ettermiddag lokal tid, hvor han hadde oppholdt seg den siste tiden.

– Familien er knust og vi ber om at det vises hensyn og at man lar dem være i fred i denne vanskelige tiden, skrev pressekontakten videre.

Den svenske avisen Expressen har vært i kontakt med politiet i Muskat, som varsler at de vil komme med mer informasjon om kort tid.

– Vi jobber videre med saken og kommer i løpet av kort tid til å kunne gi informasjon. Det er en prioritert sak, sier en talsperson til avisen.

Svenske SVT har også vært i kontakt med politiet.

– Vi har all informasjon, vi vet hva som har skjedd, men vi slipper det ikke til media, sier en politikilde med kjennskap til dødsfallet. Vedkommende opplyser videre at de ikke mistenker at det har skjedd noe kriminelt.

HEDRET: Norske Kygo hedret Avicii under sin opptreden på Coachella-festivalen fredag. Foto: Christopher Polk/Getty Images

Ukjent dødsårsak

Mye tyder på at Aviciis pårørende er på plass i Omans hovestad. Det amerikanske kjendisnettstedet TMZ skriver at Aviciis storebror, David Bergling, sjekket inn på et luksushotell i Muskat, bare timer etter at dødsfallet ble kjent.

Dødsårsaken er ikke kjent. Ifølge AP har Avicii tidligere hatt akutt betennelse i bukspyttkjertelen, delvis på grunn av stort alkoholkonsum.

Etter at han i 2014 fikk fjernet galleblæren og blindtarmen, avbrøt han flere konserter for å komme til hektene igjen. ​Siden 2016 har han stort sett jobbet som musikkprodusent, etter at han trakk seg tilbake fra turnélivet på grunn av helseproblemer.

Kygo hedret Avicii

Nyheten om Aviciis død er blitt mottatt med sjokk og sorg. Den norske artisten Kygo, eller Kyrre Gørvell-Dahll som han egentlig heter, hedret fredag Avicii fra scenen under den verdenskjente Coachella-festivalen, som arrangeres i Indio utenfor Palm Springs i California.

– Avicii var min største inspirasjon, og grunnen til at jeg selv begynte med musikk. Jeg hadde ikke stått her i dag uten han, sa han fra scenen, ifølge Expressen.

Kygo spilte deretter Aviciis låt «Without You».

Avicii omtales som en pionér innenfor EDM-sjangeren og står bak låter som «The Days», «Wake Me Up!», «Hey Brother» «Addicted to You» og «Levels». Artisten har også gjort stor suksess i samarbeid med kjente navn som Madonna og Coldplay.

– I vår tid var han en av de desidert største låtskriverne og artistene, og han var en av de som tok moderne dansemusikk til et stort publikum, sa musikkekspert Asbjørn Slettemark til TV 2 fredag kveld.