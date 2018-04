Fartsdumper har vist seg å være effektive for å få norske bilister til å senke farten. Nå finnes det tusenvis av dem rundt om i landet vårt.

I Sverige har man en tid testet ut et annet hjelpemiddel som også har vist seg å gi god effekt.

Her handler det om en såkalt fall-luke. En innretning som er felt ned i veibanen, og som kommuniserer med en radar som måler farten på bilene som nærmer seg.

Treffer stålkant

Hvis de holder seg innenfor fartsgrensen, skjer det ingen ting. Men hvis systemet registrerer en bil som kjører over fartsgrensen, åpner fall-luken seg. Dermed treffer hjulene på bilen en seks centimeter høy stålkant. Da er det ikke mulig å unngå å merke at man kjører for fort!

Dette har vært testet ut i flere svenske kommuner. Nå har Trafikverket også meldt seg på og har utplassert en fall-luke i byen Ystad.

Radaren sjekker hastigheten. Hvis bilen kjører for fort, vil fall-luken åpne seg. Skisse: Edeva.

Svært effektivt

Erfaringen fra en fall-luke som har vært i bruk ved Øresundbroen en periode, viser at dette har stor effekt. Der registrerte man tidligere at rundt 17.000 biler kjørte over fartsgrensen ved bomstasjonene. Etter at fall-luken ble tatt i bruk, sank dette tallet til 1.300.

En utfordring har vært å sørge for at utrykningskjøretøyer ikke utløser fall-lukene. Det skal man unngå ved å utstyre disse med en sender som kommuniserer med radaren.

Så hvem vet – kanskje har vi dette snart også i Norge?

