PSG mistenker at en misfornøyd Neymar forsøker å få til en overgang bort fra klubben til sommeren, skriver Daily Mail, og refererer til Marca. Den for øyeblikket skadede brasilianeren er blitt koblet til Real Madrid.

Real Madrid blir samtidig koblet sammen med Robert Lewandowski. Sky Sports' Guillem Balagué sier at Lewandowski selv ønsker seg en overgang fra Bayern München til Real Madrid. Både Gareth Bale og Karim Benzema blir ryktet bort fra klubben, noe som kan åpne døren for Neymar og Lewandowski på Santiago Bernabéu.

Telegraph skriver at både Everton og Monaco kan være aktuelle destinasjoner for Arsène Wenger, som fredag offentliggjorde at han gir seg som Arsenal-manager etter sesongen. Også PSG nevnes av The Sun.

Pep Guardiola går inn i sitt siste kontraktsår med Manchester City etter sesongen, men Manchester Evening News melder at klubben ønsker å fremforhandle en ny avtale med spanjolen.

Det er mange spekulasjoner rundt Crystal Palace-angriper Wilfried Zaha, men han uttaler selv at han ønsker å bli værende i London-klubben, skriver Independent.

Express hevder at Barcelona kommer til å gjøre et fremstøt på Mohamed Salah. Avisen skriver samtidig at katalanerne skal være villig til å gi fra seg Ousmane Dembélé i en mulig handel.

The Sun skriver at Tottenham ønsker seg Manchester United-keeper Sam Johnstone, som er på lån hos Aston Villa, som backup til Hugo Lloris neste sesong.

Samme avis skriver at Liverpool fremdeles jobber for å få på plass en avtale med Roma-keeper Alisson. Samtidig lurer Real Madrid på keeperjakt i kulissene.

Marca skriver at Anderlecht ikke kommer til å prøve seg på en permanent avtale med Lazar Markovic. Dermed kommer nok trolig spilleren til å returnere til Liverpool for å vite hva neste steg i karrieren blir.

Calciomercato.com hevder å ha eksklusive nyheter på at AC Milen kommer til å forsøke å hente Juventus-spiss Mario Mandzukic til sommeren.