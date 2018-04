Husker du Allison Mack?

Den amerikanske skuespillerinnen hadde en av hovedrollene i ungdomsserien «Smallville», som fikk hele ti sesonger på skjermen fra 2001 til 2011. Serien handler om Clark Kent før han ble Supermann, og Allison Mack spilte rollen som Clark Kents nære venn.

Men nå har Allison Mack (35) havnet i trøbbel i virkeligheten.

Den tidligere «Smallville»-stjernen er nemlig siktet for å ha rekruttert kvinner til en hemmelig gruppe innen den kult-lignende organisasjonen NXIVM, ledet av Keith Raniere (57).

Ifølge påtalemyndigheten ble kvinnene fortalt at de ble med i en mentorgruppe for kvinner, men i stedet ble kvinnene utnyttet, både seksuelt og til tvangsarbeid, skriver nyhetsbyrået Associated Press (AP).

Fredag erklærte Allison Mack seg ikke skyldig i retten i Brooklyn i New York. Men dommer Cheryl Pollak viste ingen nåde og avviste forsvarernes anmodning om løslatelse uten kausjon.

– En av toppene

Ifølge påtalemyndigheten opprettet lederen Keith Raniere en egen gruppe innenfor NXIVM, kalt «DOS». Mack skal ha fungert som en såkalt «master», som rekrutterte intetanende kvinner til denne delen av organisasjonen.

– Mack og andre «masters» rekrutterte «slaver» ved å fortelle dem at de ble med i en organisasjon for kvinner, som ville gjøre dem sterkere og fjerne påståtte svakheter, som ifølge NXIVM-læreplanen var vanlige hos kvinner, sa assisterende statsadvokat Moira Kim Penza i retten.​

PÅ SHOPPING: Tidligere romkamerater og kolleger, Kristen Kreuk og Allison Mack på shopping i oktober 2007. Nå er de igjen i medienes søkelys. Foto: Stella Pictures

New York Post skriver at etterforskerne mener Mack i tillegg var Ranieres egen slave.

– Frøken Mack var en av toppene i et svært organisert system, laget for at Raniere skulle ha tilgang på sex, sa Penza.

Ifølge påtalemyndigheten krevde Allison Mack at kvinnene hadde seksuell omgang med leder Keith Raniere. Den tidligere «Smallville»-stjernen skal ha mottatt betaling fra Raniere, skriver AP.

Ble merket

Kvinnene skal ha bli pålagt å gi overgi skadelig materiale om sine nærmeste, nakenbilder og eiendeler for å bli medlem av gruppen. Aktoratet frykter at Mack skal bruke denne informasjonen til å skremme potensielle vitner i rettssaken.

Påtalemyndigheten sier også at de sitter på e-poster hvor Mack skriver at hun vier hele sitt liv til Raniere. I tillegg skal de ha en kontrakt hvor den tidligere tv-stjernen lover Raniere alle barn hun noensinne vil få og sitt hjem dersom hun bryter avtalen. Det finnes også et brev adressert til barnevernet, hvor Mack hevder at hun har misbrukt sine nevøer, ifølge New York Post.

New York Post skriver også at mange av kvinnene skal ha blitt merket med Ranieres initialer i nærheten av skrittet. Mack skal angivelig ha holdt hånden på brystet deres og bedt dem å føle smerten og tenke på sin «master», samtidig som initialene ble brent inn med en spesiell penn.

Under disse seremoniene måtte «slavene», ifølge påtalemyndigheten, være helt nakne. Én «slave» ble beordret til å filme, mens de andre måtte holde fast «slaven» som ble merket, skriver CBS New York.

​– Bare påstander

I rettsdokumentene heter det at Mack også sørget for at «slavene» deltok på såkalte beredskapsøvelser, noe som innebar at de måtte stå til disposisjon for sin «master» når som helst, skriver underholdningsnettstedet TMZ.

I retten sa assisterende statsadvokat Moira Kim Penza at Mack også sultet kvinnene, slik at de passet hennes med-tiltaltes seksuelle preferanser.

– Påstandene i siktelsen er bare påstander, sa Macks forsvarer, Sean Buckley, under høringen. Ifølge nyhetsbyrået Reuters nektet han å snakke med journalistene utenfor rettslokalet etter høringen.

Mandag skal retten ta stilling til om at Allison Mack kan løslates mot kausjon. Ifølge TMZ oppfordrer påtalemyndigheten retten til å sette kausjonen svært høyt, i frykt for at Smallville-stjernen skal flykte til Mexico.

Allison Mack risikerer mellom 15 år og livstid i fengsel dersom hun blir dømt i saken.

Pågrepet i Mexico

Ifølge AP markedsfører Keith Raniere seg selv som en selvhjelpsguru for stjerner og «sin harde kjerne av disipler», noe som inkluderer skuespillerinner, velstående arvinger og sønnen til tidligere president i Mexico, Carlos Salinas de Gortari.

Organisasjonen ble grunnlagt i 1998, og blir av nyhetsbyrået beskrevet som et slags mystisk og eksklusivt opplæringsprogram.

Ifølge Reuters heter det på organisasjonens nettside at «NXIVM er et samfunn som styres etter humanitære prinsipper, som forsøker å styrke mennesker og besvare viktige spørsmål om hva det vil si å være et menneske».

Deltakerne skal ha betalt mye for å være med, og organisasjonen har tidligere fått kritikk for å ligne en kult.​

Skuespiller Kristin Kreuk, som spilte mot Allison Mack i Smallville, har tidligere også deltatt på et av NXIVMs programmer, men avviser at hun har vært vitne til noe kriminelt. I et innlegg på Twitter skriver Kreuk at hun er sjokkert over hva som nå kommer frem.

Det var i mars måned at føderale myndigheter utførte en razzia mot en bolig i Albany i New York, hvor NXIVM hadde sitt hovedkvarter.

Leder Keith Raniere ble pågrepet i Mexico den 26. mars, hvor organisasjonen også var aktiv.

Ifølge FBI brukte han utpressing til å tvinge kvinner til uønsket sex, noe som oftest skal ha skjedd med hjelp fra kvinnelige assistenter.

Ranieres advokater hevder på sin side at selvhjelpsguruen ikke skal ha tvunget eller presset noen til å gjøre noe, og at samtlige handlet i tråd med sin egen frie vilje.