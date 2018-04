Etterretning som har blitt samlet inn over de siste 18 månedene tyder på at Austin Tice fortsatt kan være i live, snart seks år etter at han ble meldt savnet i Syria. Det skriver ABC News.

Den nye informasjonen har ført til at FBI utlyser en dusør på én million dollar for informasjon som fører til at Tice kommer hjem trygt.

Den amerikanske frilansjournalisten, som vil være 36 år hvis han fortsatt er i live, forsvant i Syria i august 2012 mens han drev journalistisk dekning av Den frie syriske armé, en væpnet motstandsgruppe som kjemper mot Bashar al-Assads regime. Han hadde blant annet dekket borgerkrigen i Syria for CBS og Washington Post.

KIDNAPPET: Denne skjermdumpen fra videoen som ble sluppet i oktober 2012 viser Austin Tice med bind for øynene, sammen med mennene som antas å være hans gisseltakere. Foto: AP

Én måned senere ble en kort, uskarp video på 47 sekunder sluppet som viser Tice med bind for øynene mens han blir ført ut av en bil og bortover en sti av en gruppe maskerte og væpnede menn. På et tidspunkt blir han dyttet ned i knestående mens han fortvilt roper «åh Jesus, åh Jesus».

Det er fortsatt knyttet stor usikkerhet til hvor Tice befinner seg og hvem som har kidnappet ham. Ingen har så langt tatt ansvar for hans forsvinning.

FBI-kritikk

Det er to sentrale figurer i FBI som bekrefter at de tror Tice har overlevd i fangenskap i Syria, til tross for tidligere etterretning som har tydet på det motsatte.

Men FBI har fått mye kritikk for måten de har etterforsket Tices forsvinning på. I en lang periode hadde de kun én spesialagent på saken – en person som hadde jobbet i byrået kortere tid enn Tice hadde vært savnet.

Til sammenligning har forsvinningssakene til Kayla Mueller (drept i IS-fangenskap) og Caitlan Coleman (sluppet fri av Taliban i høst etter fem år) hatt store team med agenter på saken.

Nytt håp

FBIs nye dusør har ført til at Tice-familien har fått fornyet håp.

SAVNET: Her viser Mark og Debra Tice fram bilder av deres savnede sønn Austin Tice under en pressekonferanse i juli 2017. Foto: Bilal Hussein/AP

– FBIs nye utlysning av dusør og etterlysning etter ny informasjon har løftet oss. Vi setter stor pris på all økt innsats for å framskynde dagen vi får se vår sønn komme trygt hjem, sier Debra og Mark Tice i en uttalelse fra familien.

Foreldrene har vært svært aktive i offentligheten i kampen for å finne sønnen sin, og holder fast ved troen på at han stadig er i live. De erkjenner likevel at så langt de vet, så er ikke den nye dusøren tilknyttet noen spesifikk hendelse i saken.

– I live i 2016

Så sent som i desember 2016 fikk foreldrene en oppløftende beskjed fra senator John Cornyn, som kunne fortelle at James O'Brien, Obama-administrasjonens egen gisselutsending, satt på informasjon om at Tice fortsatt var i live.

– O'Brien og hans team har informert meg om at de er svært sikre på at Austin er i live i Syria, sammen med andre amerikanere som blir holdt fanget, sa Cornyn til Senatet den gang.