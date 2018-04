Mannen var sjåfør på en trailer som 14. mars i 2016 fraktet 217 kilo hasj over grensen til Norge. Hasjen ble fraktet inn på bestilling fra en gruppe nordmenn som også ble dømt da saken var oppe til behandling i Asker og Bærum tingrett i desember i fjor. Av de totalt seks tiltalte i saken var det bare den 65 år gamle polske sjåføren som nektet enhver form for kunnskap om det store partiet narkotika.

Tingretten delte seg i et flertall og et mindretall da den skulle ta stilling til om mannen visste om hasjen, som lå lagret bak en kunstig skillevegg inne i trekkvognas kahytt. Flertallet konkluderte med at mannen måtte vite om hasjen og dømte ham til fengsel i sju år.

Mandag starter ankesaken i Borgarting lagmannsrett. Retten vil på nytt vurdere hele tiltalen mot mannen. Det er satt av tre dager til saken.

