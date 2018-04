– Det er selvsagt for å hedre Tim. Han har stått for musikken på dansegulvene våre i mange, mange år, sier Robert Hållstrand, eieren av nattklubbene Rose og Fou.

Den 28 år gamle DJ-en og plateprodusenten Avicii regnes som en pioner innenfor elektronisk dansemusikk.

«I natt vil dansegulvet være stille for Avicii. Ved midnatt blir det holdt et minutts stillhet for en av tidenes største musikktalenter i Sverige. Hvil i fred og takk for alt, skrev DJ Kim Bauer på Facebook.

Befant seg i Oman

Fredag kveld ble det kjent at den svenske artisten Tim Bergling, best kjent som Avicii, var død.

– Det er med stor sorg at vi må meddele at Tim Bergling, kjent under artistnavnet Avicii er død, det skriver hans pressekontakt Ebba Lindqvist til Dagens Nyheter.

Lindqvist opplyser at artisten befant seg i Muscat i Oman, hvor han ble funnet død fredag ettermiddag lokal tid.

– Familien er knust og vi ber om at det vises hensyn og at man lar dem være i fred i denne vanskelige tiden, skrev pressekontakten videre.

– En av de største låtskriverne og artistene

Artisten har også gjort stor suksess i samarbeid med kjente navn som Madonna og Coldplay.

En rekke kjente artister har ytret sin sorg over nyheten om superstjernens død.

– Noe virkelig forferdelig har skjedd. Vi mistet en venn med et så vakkert hjerte og verden mistet et utrolig talent innenfor musikk, skriver David Guetta under et bilde av han og Avicii på Instagram.

Av musikkekspertene beskrives Avicii som en av de største artistene i vår tid.

– I vår tid var han en av de desidert største låtskriverne og artistene, og han var en av de som tok moderne dansemusikk til et stort publikum, sier musikkekspert Asbjørn Slettemark til TV 2.

– Han har hatt en enorm innflytelse på populariseringen av elektronisk dansemusikk. Kygo for eksempel, startet jo som artist på grunn av at han hadde hørt Avicii og ville gjøre noe liknende, sier han videre.

NTB/TV 2