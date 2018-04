Fredag kveld kom nyheten om at den svenske artisten og musikkprodusenten Tim Bergling (28), bedre kjent som Avicii, er død.

28-åringen ble funnet død i Oman.

Onsdag denne uken la hotellet Muscat Hills Resort ut to bilder av superstjernen på sin Instagram-side.

– Han var så glad

På bildene poserer artisten blant annet sammen med DJen Maitrai Joshi fra Oman. Han forteller VG at han møtte Avicii forrige helg og at dødsfallet kom som et sjokk på han.

– Han var helt fin, i god form. Forrige fredag var de ute og festet på en båt, og dagen etter vet jeg at han var ute og spiste middag med venner, sier han til avisen.

Til Expressen sier Maitrai at artisten fortalte at han likte Oman så mye at han ville forlenge reisen og bli noen dager ekstra.

Også Christina Hlosek møtte superstjernen på Muscat Hill Resort.

– Jeg snakket med han og han var så glad, ydmyk og sjarmerende. Han var så fornøyd med besøket at han ønsket å bli lengre, sier hun til VG.

Musikkpionér

En hel verden ble rystet da nyheten om artistens dødsfall ble kjent fredag kveld.

– Det er med stor sorg at vi må meddele at Tim Bergling, kjent under artistnavnet Avicii, er død, skriver hans pressekontakt Ebba Lindqvist i en uttalelse.

Dødsfallet kom bare noen dager etter at han ble nominert til beste dance/elektronisk album på Billboard Music Award.

Avicii ble kjent for en hel verden med superhiten «Levels» i 2011, og omtales som en pionér innenfor elektronisk dansemusikk. Han trakk seg tilbake fra turnélivet i 2016, men fortsatte å jobbe som musikkprodusent i ettertid.

Detaljer om dødsfallet er ennå ikke kjent og verken omansk politi eller lokale medier hadde meldinger om artistens død fredag kveld.

(TV 2 / NTB)