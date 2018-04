Hovedpersonen selv er fredag kveld på plass på Geilo klar for lørdagens Skarverenn.

​Se TV 2 Sportens reportasje om Northug-comebacket på landslaget øverst!

TV 2 Sporten møtte Northug under fredagens startnummerutdeling.

– Ingen kommentar, sa han og smilte svært så lurt da TV 2 spurte om hvorfor han nå returnerer til landslaget.

– Kan hjelpe Petter

Marit Bjørgen tror det er riktig valg av Northug å vende tilbake på landslaget.

– Jeg tror det kan hjelpe Petter tilbake til toppen, sier skidronningen til TV 2 Sporten.

Marit Bjørgen legger samtidig til at Petter Northug med all sin kunnskap og erfaring også blir viktig for de andre på laget.

– Selv om Johannes (Høsflot Klæbo) allerede har oppnådd mye så er jeg sikker på at han kan lære mye av Petter. Så dette blir en vinn- vinn situasjon, mener Marit Bjørgen.

– Alle fornøyd med løsningen

Den oppfatningen deler Martin Johnsrud Sundby.

– Jeg tror alle egentlig er fornøyd med hvordan det er blitt nå, skisporten er tjent med det og Petter er tjent med det, sier Martin Johnsrud Sundby til TV 2.

TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad mener landslagsavtalen gir Northug den tryggheten han trenger for å komme tilbake til verdenstoppen.

– Dette gir Petter forutsigbarhet og trygghet i sesongforberedelsene. Han trenger for eksempel ikke prestere i sesonghåpningen på Beitostølen for å få gå de første verdenscuprundene, mener TV 2s langrennsekspert, Petter Soleng Skinstad.