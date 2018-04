Den svenske artisten og musikkprodusenten Tim Bergling er død, det melder Dagens Nyheter fredag kveld.

– Det er med stor sorg at vi må meddele at Tim Bergling, kjent under artistnavnet Avicii er død, det skriver hans pressekontakt Ebba Lindqvist til avisen.

Lindqvist opplyser at artisten befant seg i Muscat i Oman, hvor han ble funnet død fredag ettermiddag lokal tid.

– Familien er knust og vi ber om at det vises hensyn og at man lar dem være i fred i denne vanskelige tiden, skriver pressekontakten videre.

Bergling ble 28 år gammel.

EDM-pionér

Tim Bergling ble kjent for hele verden under artistnavnet Avicii. Han omtales som en pionér innenfor EDM-sjangeren og står bak hiter som «The Days», «Wake Me Up!», «Hey Brother» «Addicted to You» og «Levels». Sistnevnte var sangen han slo gjennom med i 2011.

Artisten har også gjort stor suksess i samarbeid med kjente navn som Madonna og Coldplay. Han har også samarbeidet med den nordmennene Astrid S og Alan Walker.

Dødsfallet kommer bare noen dager etter at han ble nominert til en pris for beste dance/elektronisk album på Billboard Music Award.

Trakk seg tilbake i 2016

Bergling har tidligere lidd av akutt bukspyttkjertelbetennelse, og etter at han opererte ut galleblæren og blindtarmen i 2014 måtte han avlyse flere konserter, det skriver Bloomberg.

Siden 2016 har han stort sett jobbet som musikkprodusent, etter at han trakk seg tilbake fra turnélivet på grunn av helseproblemer.

Den gang skrev han et åpent brev til fansen på sin nettside, hvor han takket for støtten på veien mot den enorme suksessen:

– Takk for at jeg fikk oppfylle så mange av mine drømmer. Jeg kommer til å være evig takknemlig for å ha fått oppleve alt det jeg har gjort med teamet rundt meg og mine elskede fans, skrev han.

Artistens tidligere manager, Arash Pournouri, la fredag ut et helt sort bilde på Instagram, uten noen bildetekst.

En av vår tids største lårskrivere

Musikkekspert Asbjørn Slettemark mener Avicii var den som bragte elektronisk dansemusikk til et større publikum.

– I vår tid var han en av de desidert største låtskriverne og artistene, og han var en av de som tok moderne dansemusikk til et stort publikum, sier han til TV 2.

Slettemark sier at Bergling har hatt en enorm innflytelse på populariseringen av dansemusikken også i Norge.

– Kygo for eksempel, startet jo som artist på grunn av at han hadde hørt Avicii og ville gjøre noe liknende, sier Slettemark.

VGs musikkanmelder Thomas Talseth er enig i at Avicii har hatt mye å si for norsk musikk og trekker også frem Kygo som et eksempel på artister som har latt seg inspirere av den svenske superstjernen.

Talseth forteller at Bergling var beskjeden i forhold til hvor stor stjerne han var.

– Men det han bidro med musikalsk var å få EDM høyt opp i «mainstreamen» til pop-publikumet, sier han.

Født til å lage musikk

I fjor skrev artisten på sin nettside at å skape musikk var det han var født til å gjøre:

«Vi når alle et punkt i våre liv og karrierer hvor vi forstår hva som betyr mest for oss. For meg er det å skape musikk. Det er det jeg lever for, det er det jeg ble født til å gjøre.»

