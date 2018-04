Søket etter savnede Marie Sæther Østbø fortsetter for fullt. Fremdeles er det få spor etter den norske 20-åringen.

Politiet har overvåkingsbilder fra herberget de mener viser at Marie gikk alene mot stranda klokka 18.15. De har også funnet skoene og mobiltelefonen hennes på stranda.

Politi, dykkere, kystvakt, redningsgrupper, og privatpersoner deltar i søkene etter Østbø.

– Ingen indikasjoner på noe kriminelt

– Vi vil ikke spekulere i hva som kan ha skjedd, men etterforsker alle mulige utfall, sa politiinspektør Malcolm Pojie til TV 2 fredag formiddag.

Fredag kveld sier Pojie de ser på saken som en savnet-sak, og at søkene etter Østbø fortsetter. Han sier også at de ikke har noen indikasjoner på at det har skjedd noe kriminelt med den norske 20-åringen.

– Siden flere frivillige har mulighet til å delta i søket etter Østbø, vil bruken av dykkere trappes opp, sier han til TV 2.

Han forklarer at politiets dykkere er sentrale i søket, og de vil også bli støttet av dykkere fra andre nødetater og sjøredningstjenesten.

Pojie avviser at de to personene som er sett på overvåkningsvideoen som Sæther Østbø ble fanget på, har noe med at hun forsvant.

– Dette er et området det er helt normalt at flere vil bli filmet av overvåkningskamera, så vi ser ingen kobling der, sier Pojie til TV 2.

Lokalbefolkningen bidrar i søket

På sosiale medier er det tydelig at saken vekker følelser hos lokalbefolkningen.

Mange skriver at de er bekymret for henne. At de ber for henne og at de håper hun blir funnet i god behold.

Det har vært dårlig vær i området de siste dagene, og sjøen kan være røff med bølger og strømmer. Maries far, Atle Østbø, har tidligere uttalt at det er utenkelig at datteren har gått ut for å bade. Både faren og venner har forklart at Marie er forsiktig og fornuftig av seg.

På privat ferie

Marie dro til Sør-Afrika på ferie sammen med en venninne fra det franske universitet Sciences Po i Toulouse, hvor hun for tiden studerer. Lederen for instituttet, Oliver Borssard, uttaler til franske LaDepeche at Østbø var en smilende jente som alle likte. Han bekrefter at hun dro på ferie med en venninne fra studiet.

I Sedgefield møtte de også andre internasjonale studenter på herberget.

Herberget ligger om lag hundre meter fra stranda.

Byen Sedgefield ligger helt sør i Sør-Afrika, mellom Port Elizabeth og Cape Town. Både kystvakta i Sør-Afrika (NSRI) og det norske Utenriksdepartementet (UD) har opplyst til TV 2 at de holder kontakt med og bistår Maries familie hjemme i Stavanger.