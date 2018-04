Fredag kveld gikk sesongens tredje Norske Talenter-semifinale av stabelen på Fornebu, og to talenter ble stemt frem til finalen.

Og talentkonkurransen kunne by på blant annet vakker tangodans, utrolige jojo-triks, historiefortelling om kjærlighet, mye vakker sang og magi.

Men - slik det alltid er i Norske Talenter-semfinalene, var det kun to av innslagene som kunne gå videre i finalen.

Denne gangen var det to som lykkelig kunne få vite at de gikk videre: Nemlig Emil Bjørnstad og Steinar Refsdal og Cyrena Druisine.

Emil Hvattum Bjørnstad (29) er for tiden singel men delte villig vekk om sitt tidligere kjærlighetsliv i semifinalen av Norske Talenter. Han fortalte om dating, klining og om sin ungdomsforelskelse.

– Du er supertalent og deg må folk stemme på, sa Bjarne Brøndbo.

– Du er en levende forfatter og det du gjør er vakkert ogbydelig la Janne Formoe til.

Mia Gundersen påpekte at Emil fra Sarpsborg leser historier som folk kjenner seg igjen i og var i ekstase.

Steinar Refsdal (33) fra Oslo og Cyrena Drusine (35) fra New York har imponert stort med sin tangodans i verdensklasse i Norske Talenter. Nå er de to klare for finalen.

Mona Berntsen var fra seg av begeistring og gleder seg stort over den vakre dansen til Steinar og Cyrena. Etter at de hadde danset stod hun og hoppet og kunne ikke vente med å komme med tibakemelding til tango-paret fra Oslo.

– Kveldens desidert beste, teknikken deres, takk for at dere meldte dere på Norske Talenter. Alle må stemme, hvor er mobilen min, jeg skal stemme, sa en overbegeistret Dommer-Mona.