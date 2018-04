Arséne Wenger har vært Arsenal-manager helt siden høsten 1996 og har ledet klubben til tre Premier League-titler og sju triumfer i FA-cupen. Totalt er det blitt rekordmange 823 Premier League-kamper, og kun Sir Alex Ferguson med sine 528 seirer har flere enn Wenger (473).

Fredag offentliggjorde som kjent Wenger at han gir seg som Arsenal-sjef ved sesongslutt.

Dermed må London-klubben ut på trenerjakt.

– I løpet av de kommende ukene og månedene vil vi finne en manager som kan bygge videre på Wengers fundament. Vi kommer aldri til å finne en skikkelig erstatter for Wenger. Han er en fantastisk manager og en ekstraordinær person. Klubben er på et annet sted nå enn den var for 22 år siden. Det er utenkelig at vi får en ny manager som vil være her i 22 år, sa Arsenal-direktør Ivan Gazidis på en pressekonferanse fredag kveld.

– Vi skal ha en prosess, og den starter i dag. Jeg vil ikke kommentere noe offentlige rundt den prosessen. Men jeg undervurderer ikke den utfordringen det ligger i det å finne ny manager, fortsatte han.

KANDIDAT: Luis Enrique nevnes som en av kandidatene til å erstatte Wenger i Arsenal. Foto: Manu Fernandez

– Han ville elsket å overta Arsenal

Spekulasjonene om hvem som kan erstatte er allerede i full gang.

Sky Sports-ekspert Guillem Balague tror en tidligere Barcelona-trener er svært lysten på den ledige jobben på Emirates.

– Jeg skal fortelle dere hva Arsenal trenger, og det er Luis Enrique. Ville han blitt fristet av jobben? Han ville absolutt elsket å overta Arsenal, slår Guillem Balague fast overfor

Før han forklarer hvorfor:

– Hvorfor? Fordi han er klar til å gjøre comeback etter sitt hvileår. Han har fått alle mulige tilbud. PSG er ett av dem. Han har blitt kontaktet av klubber i Italia også, men jeg tror ikke Arsenal har tatt kontakt foreløpig. Luis Enrique er tilgjengelig, og han ønsker å være tigjengelig for den riktige jobben. Luis Enrique elsker Premier League, og har alltid elsket å spille i England. Han ser ting i England han aldri så i Spania: Forholdet mellom fansen og hvordan de dedikerer seg til kampene, mener fotballeksperten.

– Har aldri skjønt hvorfor Simeone ble koblet til Arsenal

Atletico Madrid-trener Diego Simeone er også blitt nevnt som en mulig erstatter for Wenger. Balague mener imidlertid at argentineren ikke er rett mann for jobben.

– Jeg har egentlig aldri skjønt hvorfor Arsenal ble koblet til Diego Simeone. Han er en serievinner, ja, men stilen passer ikke inn i Arsenal i det hele tatt, konstaterer

Balague har mer tro på at Arsenal kan være ute etter den tidligere Sevilla-sjefen Eduardo Berizzo.

– Jeg vet at Arsenal har sondert markedet de siste to månedene. De har flere navn på listen, og der finnes både Luis Enrique og Berizzo, varsler han.

TV 2-ekspert: – Eddie Howe hadde passet inn

TV 2-ekspert Petter Myhre har en annen favoritt.

– Jeg mener at Arsenal må se mot Bournemouth og Eddie Howe, og jeg mener at han kunne vært en god kandidat for Arsenal, sa Myhre under TV 2s Wenger spesial-sending.

Ancelotti: – Jeg vil være henrykt om rett mulighet dukker opp

BBC Sport melder at tidligere Chelsea-manager Carlo Ancelotti skal være svært interessert i å flytte tilbake til London for å overta Arsenal.

– Alt jeg kan si er at jeg ønsker å jobbe som manager igjen. Om den riktige muligheten, og det riktige prosjektet dukket opp, vil jeg være henrykt over å fortsette min managerkarriere, svarer Ancelotti til

Arsenal-legenden Ian Wright ønsker imidlertid at en ung, fremmadstormende manager kommer til å erstatte Wenger.

– Klubben må lete etter en ny manager som ikke er gammel. De snakker om Carlo Ancelotti, men de trenger å finne en manager som er på vei opp, som Mauricio Pochettino. Marco Silva er en manager med store ambisjoner. De må hente en manager som kan bygge klubb, har en klar filosofi og som er entusiastisk og har en plan. En manager som kan hente spillere som passer i sin filosofi, som vi ser Pep Guardiola har gjort i Manchester City, oppsummerer Arsenal-legenden.

Ifølge engelske aviser vurderes også disse som potensielle etterfølgere for franskmannen på Emirates:

Massimiliano Allegri (Juventus)

Luis Enrique (uten jobb)

Eddie Howe (Bournemouth)

Marco Silva (Watford)

Patrick Vieira (New York City FC)

Eduardo Berizzo (uten jobb)

Thierry Henry (assistenttrener Belgia)

Carlo Ancelotti (uten jobb for øyeblikket)

Maurizio Sarri (Napoli)

Joachim Löw (Tyskland)

Leonardo Jardim (Monaco)

Paulo Fonseca (Sjakthar)

Brendan Rodgers (Celtic)

Mikel Arteta (assistenttrener Manchester City)

Diego Simeone (Atletico Madrid)

Manuel Pellegrini (Hebei China Fortune)

Julian Nagelsmann (Hoffenheim)

