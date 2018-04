Torsdag kveld ble det kjent at Lance Armstrong (46), som vant sju Tour de France på rad fra 1999 til 2005 i dopet tilstand, inngikk et forlik, som innebærer at han betaler rundt 40 millioner kroner.

En del av avtalen er at han betaler rundt ni millioner kroner av disse til sin tidligere lagkamerat Floyd Landis (42), som syklet dopet for Armstrongs lag og selv vant et Tour de France dopet.

Årsaken er at Landis var varsler i saken mot Armstrong og den originale saksøkeren. Den amerikanske staten sluttet seg til søksmålet etter Armstrongs tilståelse. Landis har dermed krav på en andel.

Ironien er at Landis nå endelig får råd til å betale sin egen doping-gjeld.

Han er dømt til å betale tilbake 3,9 millioner kroner til de som i 2007 og 2008 støttet ham med penger da han kjempet for å renvaske seg for dopinganklager, som viste seg å være helt riktige.

Så langt har han betalt tilbake ca 80 000 kroner.

– Jeg er ikke helt sikker på hvor mye som gjenstår, men Floyd ser frem til å betale det utestående og fortsette med livet sitt. Han har det bra nå og ser fremover. Jeg håper Lance gjør det samme. Han kan fremdeles komme tilbake og gjøre noe godt, sier Landis' advokat Paul Scott til USA Today.

Floyd Landis i retten i 2012. Foto: Lenny Ignelzi

Da Landis kjempet for å bevise sin uskyld, mobiliserte han en rekke støttespillere og samlet inn millionene han nå må betale tilbake i «Floyd Fairness Fund». Totalt brukte Landis omtrent 16 millioner kroner på å renvaske seg, men i 2010 tilsto han alt.

Lance Armstrong må også betale advokatutgiftene til Landis. De er på hele 13,5 millioner kroner.