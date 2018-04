Fredag formiddag kom bekreftelsen: Arséne Wenger gir seg som manager for Arsenal etter 22 år som sjef i klubben.

En av dem som har hatt sine feider med Wenger opp gjennom årene er Manchester Uniteds nåværende manager José Mourinho.

​Se vår Wenger spesial-sending øverst!

På fredagens pressekonferanse innrømmer imidlertid Mourinho at han kommer til å savne Wenger, og håper at franskmannen fortsetter i fotballsirkuset i en annen rolle.

– Om han er lykkelig så er jeg lykkelig. Er han trist, så blir jeg trist. Jeg ønsker alltid mine motstandere det beste. Om han er fornøyd med sin avgjørelse, så er jeg glad på hans vegne. Og jeg håper virkelig at han ikke gir seg helt med fotballen, sa Mourinho.

Manchester United møter Arsenal 29. april i Premier League.

GAMLE RIVALER: Mourinho og Wenger.

– Sikker på United vil vise Wenger respekt

Mourinho håper at også United-fansen vil vise Wenger den respekten han fortjener.

– Jeg er sikker på at vi som en klubb, spesielt med tanke på at Mr. Wenger og Arsenal var de største rivalene i Sir Alex Fergusons tid her, vil vise Wenger den respekten han fortjener, konkluderte han.

Mourinho har har blant annet beskrevet Wenger som en «spesialist i å mislykkes».

Manchester United-sjefen understreker at han ikke angrer på noen av de verbale angrepene han har rettet mot den avgående Arsenal-manageren de siste tiårene.

– Det handler ikke om å angre. Det er kvalitet mot kvalitet, ambisjoner mot ambisjoner. Til slutt handler det om to managere som respekterer hverandre og hverandres karrierer. Han har tre Premier League-titler og syv FA-cup-mesterskap. Han har endret Arsenal, og jeg håper han ikke trekker seg helt tilbake fra fotballen, mente han.

GODE VENNER: Wenger og Ferguson. Foto: Harold Cunningham

Ferguson: – En ære å ha Wenger som rival, kollega og venn

Den legendariske manageren Sir Alex Ferguson, som ledet Manchester United fra 1986 til 2013, hyller også Wenger at det ble kjent at franskmannen gir seg ved sesongslutt.

– Jeg er veldig glad på Wengers vegne. Jeg har stor respekt for ham og for jobben han har gjort i Arsenal. Det er et strålende testament for hans talent, profesjonalitet og besluttsomhet at han har vært i stand til å dedikere 22 år av livet sitt til klubben han elsker, sa Ferguson, ifølge

– I dagens fotball kan en manager være maks én eller to sesonger i en klubb, og det sier litt om hva Wenger har oppnådd når han har vært en klubb så stor som Arsenal i så lang tid, fortsatte han.

Ferguson kåret Wenger til en av tidenes Premier League-managere.

– Nå får han den avskjeden han fortjener. Wenger er uten tvil en av de største managerne i Premier League noensinne. Jeg er stolt over å ha hatt ham som rival, kollega og en så strålende person som venn, slo skotten fast.

– Wenger og Ferguson blant de største

Chelsea-sjef Antonio Conte mener Wenger og Ferguson peker seg ut som de største managerne i Premier League-historien.

– Jeg må bare hylle Wenger. Han og Sir Alex Ferguson, vi snakker om de to siste managerne som har maktet å være så lenge i én klubb. Å være 22 år i Arsenal er fantastisk. Han vant mye med klubben, og fortjener all ros han kan få. Som manager har Wenger påvirket fotball mye med sin kreative og offensive måte å spille på, sa Conte på pressekonferansen, og la til:

– Wenger fortjener all respekt han kan få. Ikke bare fra Arsenal-supportere, men fra alle som elsker fotball. Vi snakker her om en av de beste managerne i verden, oppsummerte italieneren.