Visste du at en personbil med en halv bar for lite lufttrykk i dekkene, vil bruke opptil fem prosent mer drivstoff?

Eller at dekkene blir skjevslitte hvis ikke dekktrykket er riktig?

Nå i disse dager, som sommerhjul monteres over hele landet, er det mange som er flinke til å sjekke / korrigere lufttrykket etter vinterlagringen. Heldigvis.

Der er fort gjort.

Sommerdekkene skal sitte på fram til oktober/november og lufttrykket bør sjekkes med jevne mellomrom. Akkurat der slurves det dessverre ganske mye.

Er du i tvil om hva som er riktig lufttrykk for din bil? Mange biler har et klistremerke i dørstolpen på førersiden, her finner du riktige tall. Noen biler har også plassert dette på baksiden av tanklokket.

Dessuten finner du det i bilens instruksjonsbok. Bensinstasjonene har også tabeller oppslått ved luftfyllerne. Så det å ikke vite riktig lufttrykk, er ingen unnskyldning ... Det tar heller ikke mange minuttene å kontrollere. Enten på bensinstasjonen, eller at du kjøper deg en dekktrykkmåler. Disse får du fra under en hundrelapp.

Slik kan du spare mye på nye sommerdekk

Reduser kostnader

Mange bileiere klager over høye bilkostnader. Ved å følge litt med på dekk og lufttrykk, kan du redusere både drivstoffutgiftene og utskiftingstakten på dekkene dine. De koster jo som kjent en god del.

I tillegg får du en sikrere bil med bedre kjøreegenskaper. Det kalles vinn – vinn!

Kjøpte nye dekk – men de var tre år gamle

Video: Lær mer om dekktrykk av Geir og Benny her