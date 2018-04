Se sykkelsportens eldste klassiker, Liège-Bastogne-Liège, på TV 2 og Sumo fra 14:00 søndag

Søndag står en rekke av sykkelsportens, og for den saks skyld sykkelhistoriens, største profiler på startstreken i Liège: Alejandro Valverde, Vincenzo Nibali, Julian Alaphilippe, Tom Dumoulin og Michael Matthews. For å nevne noen.

Men at Norge ikke har en eneste deltager på start, noe som også var tilfellet i onsdagens Flèche Wallonne, forlenger historien om et Sykkel-Norge som briljerer på flatene, men som glimrer med sitt fravær i motbakkene.

Det gylne 80-tallet

Med det hederlige unntaket av Lars Petter Nordhaug, som på sitt beste var en reell kandidat til plasseringer blant de ti beste, har Norge vært så godt som usynlige i Ardennerne de siste tiårene.

På oppfordring for TV 2 så statistikkguru Cillian Kelly på hvilke nasjoner som har prestert best i de tre Ardenner-klassikerne de siste 20 årene målt i topp 10-plasseringer.

Tabellen, som du kan se til høyre, er skuffende lesning.

IKKE I NÆRHETEN: Oversikten over topp 10-plasseringer i Ardenner-rittene de siste 20 årene.

For mens Italia har eksepsjonelle 132 topp 10-plasseringer, og mindre sykkelnasjoner som Sverige, Litauen, Latvia, Japan, Canada, Venezuela og Slovakia har minst én, har Norge null.

Det står i sterk kontrast til alle de store resultatene til Norge i ritt som Milano-Sanremo, Flandern rundt og Paris-Roubaix.

Gjennom historien har vi bare to pallplasser i Ardenner-rittene: Jostein Wilmanns andreplass i Flèche Wallonne i 1982 og Dag Erik Pedersens tredjeplass i Liège-Bastogne-Liège i 1986.

– Kan ha sammenheng med treningsgrunnlag

Nå skal det sies at Norge hadde hatt en deltager med om ikke Odd Christian Eiking hadde blitt hindret av sykdom.

Oddsen hadde dog uansett vært høy på en plassering blant de ti beste for den talentfulle askøyværingen.

– Tidligere hadde vi Wilmann, Atle Kvålsvoll, Pedersen og Dag Otto Lauritzen som hevdet seg i de mer kupert klassikerne. Dag Otto var også bra på brosteinen. Det ser ut som at vi på 80 - og begynnelsen av 90-tallet hadde en generasjon som gikk relativt bra oppover. I moderne tid mangler vi den typen ryttere, men til gjengjeld har vi ryttere som er mer utpreget spurtere og som i tillegg takler de flatere og mer eksplosive brosteinsklassikerne. Hvorfor det er slik er vanskelig å si, men i de kuperte Ardenner-klassikerne har taktikken noe mindre innvirkning enn i brosteinsklassikerne. Du har mindre anledning til å hjemme deg bort og spare krefter til spurten i ritt som Flèche Wallonne og Liège-Bastogne-Liège. Er du ikke fysisk sterk nok så har du ikke sjanse. Men det kan ha sammenheng med treningsgrunnlag og at vi har ryttere med andre typer utgangspunkt rent fysisk, sier Mads Kaggestad.

– Hvorfor ser vi ikke fremgang? Vi får jo stadig flere proffer hvert år.

– Vi mangler rett og slett ryttertypene som har nivået inne. Vi har ryttere med potensial, men for øyeblikket så har de ikke nivået til å følge de beste klatrerne. På sikt tror jeg ryttere som Eiking og Sindre Lunke kan utvikle seg og forhåpentligvis henge med i en finale i for eksempel Liège. Vi hadde Nordhaug som var nære ved å gjøre det helt store i ritt som Liège, men det tar lang tid å bli god. Jeg har imidlertid håp om at vi har en generasjon på vei opp med et større spekter av egenskaper slik at vi også kan heie på nordmenn i Ardennene.

Har troen på 18-åringene Andreas og Idar

Men om Norge glimrer med sitt fravær, er naboene våre i sør betydelig mer synlige.

Den ekstremt talentfulle danske generasjonen som er på gang vil ha hele fem representanter på startstreken søndag: Astana-duoen Michael Valgren og Jakob Fuglsang (som begge kan inkluderes i et utvidet favorittsjikte), regjerende europeisk U23-mester Casper Pedersen og hans lagkamerat Lasse Norman Hansen (Aqua Blue Sport), samt ekstremt allsidige Christopher Juul-Jensen (Mitchelton-Scott).

Danskene har også historien på sin side: i 1993 gikk Rolf Sørensen helt til topps.

Troen på at Norge en gang kan konkurrere med danskene er imidlertid til stede hos TV 2s sykkelekspert.

– Jeg har troen på ryttere som Eiking, Lunke, Andreas Leknessund (18) og Idar Andersen (18). Det er solid satsing på U23-nivå i Norge, og med den satsingsplattformen man har nå er det grunn til å tro at vi får frem flere ulike typer ryttere, sier Kaggestad.