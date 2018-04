Shania Twain (52) herjet hitlistene på 90-tallet med låter som «That Don't Impress Me Much» og «You're Still the One», men så ble det brått stille fra den kanadiske artisten.

Etter at hun slapp sitt fjerde album i 2002, forsvant hun fra rampelyset.

Artisten har vært åpen om en oppvekst i fattigdom, en voldelig stefar, at foreldrene døde i en tragisk bilulykke og at mannen var utro med hennes beste venninne.

Men det var et flåttbitt som nesten kostet henne karrièren, hevder hun. Shania Twain har tidligere fortalt at hun fikk sykdommen borreliose fra et flåttbitt.

90-TALLSSTJERNE: Her er Shania Twain fotografert under en konsert i Italia i 2003. Foto: AP Photo/Luca Bruno/NTB scanpix

Tok en lang pause

I et intervju i lørdagens God kveld Norge forteller Shania Twain om hvordan sykdommen preget henne.

– Jeg ble blitt av en flått, og det ga meg borreliose. Samtidig ble stemmen min svakere og svakere. Ingen leger forstod sammenhengen og ingen hadde en forklaring på stemmeproblemene, sier hun til God kveld Norge.

Fakta: Borreliose Borreliose er en sykdom som skyldes infeksjon med bakterien Borrelia burgdorferi, som overføres til mennesker ved flåttbitt. De aller fleste flåttbitt fører ikke til sykdom. I gjennomsnitt oppstår sykdommen kun etter omtrent to prosent av alle flåttbitt, det vil si at 98 av 100 flåttbitt ikke fører til sykdom. Noen pasienter kan få plager som kroniske smerter, leddplager, hodepine og konsentrasjonsvansker i mange år etter en borrelia-infeksjon. Dette gjelder også pasienter som har fått riktig antibiotikabehandling i tidlig stadium av sykdommen. Kilde: NHI.no

Artisten tenkte at hun måtte roe ned sitt travle liv.

– Jeg tenkte at jeg trengte en pause fra turneen, at jeg måtte dra hjem og være en mor, og at jeg måtte sette karrièren på pause. Jeg trodde at jeg aldri ville synge igjen, sier hun til God kveld Norge.

Shania Twain fikk sønnen Eja sammen med sin daværende ektemann i 2001.

Operasjon

Det tok syv år før legene fant ut hva som var galt. Borreliose-sykdomen skal ha skadet to nerver på stemmebåndene.

– Jeg var uheldig. Legene ga meg beskjed om at løsningen var en operasjon, sier hun.

Shania Twain bestemte seg for å gjennomføre operasjonen, og det er et valg hun er fornøyd med i dag.

– Jeg tok en avgjørelse om å forbedre stemmeproblemene mine permanent, og det føles bra, sier hun.

TILBAKE I RAMPELYSET: Her er Shania Twain fotografert under en opptreden i New York i august 2017. Foto: Charles Sykes/Invision/AP/NTB scanpix

Budskap

I fjor høst slapp hun sitt første album på 15 år. Låten «Life's About To Get Good» har et viktig budskap for henne.

– Det er et mantra. Du kan ha en dårlig dag i dag, i morgen, og i en måned fremover, men tiden forandrer alt. Det vil alltid komme en bedre dag, sier hun.

Shania Twain er i dag gift med den sveitsiske forretningsmannen Frédéric Thiébaud. Han var tidligere gift med hennes bestevenninne som var utro med hennes ektemann.

