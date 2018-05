– Jeg mistet helt troen på meg selv, og folk på skolen syntes nok jeg var litt merkelig, sier Petter Strømmen.

Den 24 år gamle bergenseren tenker tilbake på skoleårene som svært utfordrende, både faglig og sosialt sett.

Medfødte lære- og skrivevansker gjorde at Petter trengte mye lengre tid enn de andre elevene på å komme seg gjennom pensum. Han sier han ofte trengte opptil en halvtime bare på å lese tekster som andre elevene brukte 10-15 minutter på.

– Jeg stammet, men hadde heldigvis flaks med at jeg ikke ble mobbet og slikt, sier han.

Det stoppet ham likevel ikke fra å ha drømmer om fremtiden. Aller helst ønsket han å bli håndverker, og han fattet tidlig interessen for bil.

Reddet av jobben

Derfor var det stor glede da Petter for fem år siden ble utplassert, og fikk lov til å jobbe hos bilverkstedet Eidsvåg Auto AS én dag i uken ved siden av skolen.

Daglig leder Svein Raknes sier lærevanskene til Petter gjorde samarbeidet litt utfordrende i starten, men at gutten gradvis tok store steg etter hvert som han fikk utfolde seg i jobben.

– Støtten fra Svein, familien min og ikke minst NAV har gjort at jeg har funnet et arbeidssted der jeg trives kjempegodt. Jeg kan egentlig aldri tenke meg å jobbe noe annet sted, sier Petter.

– Selv om Petter lenge mente at dette aldri kom til å gå, holdt jeg fast på at dette skulle vi klare. Vi må jo hjelpe folk inn i arbeid, og da vi så at Petter fungerte her hos oss, bestemte vi oss for å få ham med videre slik at han kunne mestre dette yrket, sier Raknes.

Etter fem år i bedriften, kom gladmeldingen rett før jul. Petter hadde bestått eksamen og fått kompetansebevis, noe som åpner opp for å klare fagbrevet som bilmekaniker.

Nasjonal inkluderingsdugnad

Og nettopp NAV har vært en viktig brikke for å lede Petter inn på rett karrierevei. De har lagt til rette for at 24-åringen kunne kombinere jobb og skole, og samtidig støttet arbeidsgiveren med midler til å ha Petter på opplæring i alle disse årene.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie vil ha med seg flere av landets arbeidsgivere på dugnad, for å gi unge en sjanse i yrkeslivet. T.v. kunnskapsminister Jan Tore Sanner på første innspillsrunde hos NAV Hordaland denne uken. Foto: Tor Henning Flaatten

Nå skal prosjektet løftes opp i større skala. 20. juni starter regjeringen og NAV opp en nasjonal inkluderingsdugnad, som nettopp skal hjelpe unge inn i arbeidslivet.

I dag er det slik at 1 av 10 under 30 år står helt utenfor skole, jobb og opplæring. Det vil arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie gjøre noe med.

– Det er veldig mange av de som står utenfor arbeidslivet som er veldig nære å komme inn, og de må vi klare å inkludere. Da er vi helt avhengige av at arbeidsgiverne stiller opp og gir dem sjansen, sier Hauglie.

Derfor ber hun nå arbeidsgivere over hele landet om å stille opp på denne dugnaden, og bidra til at ungdom som sliter får prøve seg i yrkeslivet.

– Så skal vi stille opp med de verktøyene som gjør at de våger å ta sjansen. Det kan være lønnstilskudd, mentor-ordninger og andre tiltak som skal gjøre det lettere for arbeidsgivere å satse på ungdom som trenger hjelp inn i arbeidslivet, sier Hauglie.

Dugnaden starter altså i sommer, men denne uken var arbeidsministeren og kunnskapsminister Jan Tore Sanner på besøk i Bergen for å gjennomføre den første av flere innspillsrunder til dugnaden.

Målet med dugnaden er å særlig fange opp unge som sliter med psykiske lidelser og andre helserelaterte problemer.

Petter sier han forteller sin historie for å inspirere andre ungdommer som sliter på skolen og i hverdagen. Foto: Ivar Lid Riise

Vil hjelpe andre

Tilbake på verkstedet jobber Petter med dekkskift. Han håper at hans historie kan inspirere andre ungdommer som sliter, men som drømmer om et meningsfylt yrke etter skolegangen.

– Jeg håper de kan se at det er mulig å klare seg, selv om man sliter på skolen. Det er ikke så lett å sitte og fortelle sin historie slik, men jeg gjør det fordi jeg vil inspirere andre, sier han.

Petter sier han planlegger å bruke mellom fem til ti år på å ta det endelige fagbrevet. Imens koser han seg med sin faste jobb på verkstedet.