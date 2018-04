Du husker kanskje gåsenebbhvalen som i fjor vinter strandet på Sotra utenfor Bergen? I hvalens mage ble det funnet store mengder plast.

Plastsøppel i havet er et stort miljøproblem, og hvert år havner over åtte millioner tonn plast i havet. Tidligere har forskere uttalt at man i 2050 kan finne mer plast enn fisk i havet.​

Denne uken har plastproblemet igjen fått stor oppmerksomhet i både norsk og utenlandsk presse.

Britiske myndigheter vurderer nå om de skal forby salg av plastsugerør, rørepinner i plast og q-tips, skriver BBC.

Her hjemme går dagligvarekjeden Kiwi inn for å fjerne 200 tonn plastemballasje i frukt- og grøntavdelingen.

– Vi er helt avhengige av plast for å sikre holdbarhet og kvalitet på produktene, men så ser vi også at det er en del plast som er unødvendig, sier kommunikasjonssjef i Kiwi, Kristine Aakvaag Arvin, til TV 2.

– Bør vurdere om vi trenger produktene

Ifølge Marit Kvalvaag Pettersen, seniorforsker ved forskningsinstituttet NOFIMA, er det en større miljøbelastning å underemballere enn å overemballere maten.

– Frukt og grønt er en type produkter som inneholder veldig mye fuktighet, så hvis ikke de emballeres riktig eller oppbevares riktig, så vil de tørke mye fortere. Og det er da fare for at man kan kaste de produktene, sier hun til TV 2.

Hun viser også til at mange av produktene som er pakket inn plast blir importert til Norge.

– Under transporten kreves det også en beskyttelse. Hvis ikke man har en god emballering, så vil man kanskje kaste enda mer. For da vil de underste lagene med produkter være som en støtdemper for de andre. Og så tenker jeg at vi som forbrukere bør gjøre et bevist valg på om vi trenger produktene tilgjengelig hele tiden, og i hvilken form de skal være. Det at avokadoen er pakket inn, er for at man skal ha moden avokado i butikken, forklarer Kvalvaag Pettersen.

Forskeren mener at heller ikke nedbrytbar plast er løsningen på problemet.

– Når du nevner nedbrytende produkter, så kreves det ofte at det er komposterbare løsninger, at det er industriell kompostering. Den hvalen som stranda, hvis den hadde hatt såkalt biodegraderbar plast i magen, så hadde den sannsynligvis blitt funnet i like stor grad. Så det er ikke en løsning for havet å ha bionedbrytbar plast, legger hun til.

– Ikke maten sin feil

Forskeren understreker samtidig at det brukes alt for mye plast.

– Men at plasten havner i havet er faktisk ikke maten sin feil. Det er vi som forbrukere som håndterer det feil, sier hun.

– Vi har et enormt plastforbruk, og det må vi gjøre noe med. Vi har en sløsekultur som vi må ta tak i. Det å få en pose hver gang du går i butikken og handler en sokk, det kan vi gjøre så mye med. Vi som forbrukere kan også gjøre mye selv, legger hun til.