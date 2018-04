– Jeg vet ærlig talt ikke hva jeg skal si til dette. Jeg antar at den konduktøren hadde en skikkelig dårlig dag på jobben, sier Audun Vesterdal til TV 2.

Fredag tok sønnen hans Emil (8) toget alene fra Kongsberg til Bø – men han rakk ikke å gå av før toget suste videre.

– Jeg var ute i god tid og ventet på Emil på perrongen. Toget kom, dørene åpnet seg, og jeg så Emil gjennom vinduet. Vi vinket til hverandre, og det var mange folk som skulle inn og ut, forteller Vestedal.

Det var Laagendalsposten som først omtalte saken.

På forhånd hadde Emils stefar fortalt konduktøren at gutten reiste alene og at han skulle av i Bø.

Konduktøren: «Dette har vi ikke tid til»

Emil var på vei mot utgangen da konduktøren blåste i fløyta og ga signal om at toget kunne forlate perrongen i Bø.

– Jeg løp bort til konduktøren og sa at sønnen min var på vei ut og at de ikke måte kjøre videre. Jeg pekte inn i toget og spurte om å få fire sekunder på å få sønnen min ut. «Dette har vi ikke tid til», sa konduktøren, og så smalt dørene igjen, forteller faren.

PÅ FANGET: Emil trygt hjemme sammen med pappa og bror. Foto: Privat

Toget forlot perrongen og satte fart mot neste stasjon.

– Jeg tenkte bare: «Kjære vene, hva skjer nå?». Jeg ble forbanna og lei meg, og ringte Emil og sa at han måtte på av på neste stasjon, og at han måtte gi beskjed til konduktøren om å stanse der. Jeg hørte at sønnen min var litt redd, sier Vesterdal.

Les NSBs tilsvar nederst i saken

Ringte politiet og bad om hjelp

Vesterdal kastet seg i bilen og satte kurs mot neste stasjon, som er Lunde.

Samtidig ringte han politiet.

– Bilveien går nesten parallelt med toget, så jeg kjørte ved siden av toget mens jeg ringte politiet og spurte om de kunne stanse toget i Lunde. De hadde ingen biler tilgjengelig, så jeg gasset på. Da ringte Emil og sa at han hadde kommet seg av i Lunde. Da ble jeg lettet, sier han.

Et halvt minutt etter at Emil hadde kommet seg av, forlot toget perrongen.

– Jeg skulle ønske at de ventet litt, slik at jeg fikk slått av noen ord med konduktøren og spurt ham om hva i alle dager som skjedde. Du kjører ikke bare videre med et barn på den måten. Jeg måtte gråte da jeg så Emil stå der, sier han.

INGEN EKSTRASERVICE: NSBs pressesjef Åge-Christoffer Lundeby sier at de ikke kan tilby verken barn eller voksne hjelp med å komme seg av toget. Foto: Bjørn Stuedal/NSB

På spørsmål fra Laagendalsposten om hva Emil selv tenker om å ta tog igjen alene, svarer han dette:

– Det kommer til å gå fint.

Boikotter NSB

Dette var den femte gangen at åtteåringen tok toget alene. Vesterdal sier at gutten alltid har kommet seg av på riktig stasjon.

Han sier at han ikke kommer til å sette Emil på toget til Kongsberg mer.

Fra nå av blir han kjørt dit av besteforeldrene.

– Bestefaren hans tok dette ille opp, så han har tilbudt seg å kjøre Emil helt gratis til Kongsberg. Jeg setter ikke gutten på det toget mer, sier han.

Ber foreldre passe på barna selv

NSB sier at det hele var en misforståelse, og opplyser at episoden er meldt inn i NSBs kvalitets- og sikkerhetssystem.

Likevel sier selskapets pressesjef Åge-Christoffer Lundeby dette til TV 2:

– Det er foreldre sitt ansvar å passe på barna sine.

Han viser til Barneombudets råd om å ikke la barn under 12 år reise alene, og forklarer deretter at det hele var en misforståelse. Konduktøren trodde at Audun Vesterdal skulle være med toget.

– Konduktøren trodde at det var en passasjer som skulle på toget, og som sa at toget måtte vente på sønnen hans. Da sa konduktøren at de ikke hadde tid til å vente. Han visste ikke at det var snakk om en gutt som skulle av toget.

– Emils stefar hadde varslet konduktøren om at gutten reiste alene og at han skulle av i Bø. Burde ikke konduktøren tatt hensyn til dette?

– Vi har ikke noen tjenester hvor vi tilbyr hjelp til å få folk av toget, svarer Lundeby.

– Selv ikke barn som reiser alene?

– Nei, verken barn eller voksne tilbys denne hjelpen.

Ler av NSBs råd

Lundeby sier at det er svært viktig å forberede barn når de skal reise alene.

– Jeg mener ikke å kritisere foreldre, men de må være bevisst på barnets modenhet. En åtteåring er ikke særlig gammel. Det kan skje mye uforutsett på en tur, og da er det viktig at barnet er modent nok til å takle dette.

Emils far ler av NSBs formaning, og sier at det var helt åpenbart at han forsøkte å få sønnen sin ut av toget.

– Det koster ingenting å være hyggelig. Hvis en konduktør ser eller hører at et barn reiser alene, så kan han spørre barnet om hvor det skal av og om det har det bra. Emil var godt forberedt på togturen, men hvordan skal man forberede seg på at man ikke får lov til å gå av toget, spør han.

