Under ser du en animasjonen som viser Oslo fra torsdag morgen til klokken 11.30 fredag morgen.

I går fikk ikke tåken ødelegge for solen, og Oslo endte på 17,6 grader. Klokken 14 var det bare sju grader i Oslo, og det spørs om termometeret kommer seg opp i 15 grader i dag.

Satellittbildene tatt nå i morges viser en stor tåkebanke fra Mjøsa og sørover. De blå områdene på bildene er skyer, de hvite tåke.

TÅKE og skyer fredag morgen

Hele Østfold var dekket i morges, og kysten sørover mot Arendal. Også langs kysten hele veien fra Nordland til Rogaland er det hvite flekker av tåke.

– Satellittbildene viser at solen jobber med å svi bort tåken, men den ligger forsatt tett nå midt på dagen, spesielt langs kysen, sier Storm-meteorolog Lillian Bergheim.

Tåken lå tett på Gardermoen helt frem til klokken 13.30, men det har bare vært mindre forsinkelser i flytrafikken i dag.

OSLO fra torsdag til fredag Foto: Radisson Blu Scandinavian Hotel Foto: Radisson Blu Scandinavian Hotel GARDERMOEN fra torsdag til fredag Foto: Avinor Foto: Avinor

Mye snø i lavlandet sammen med mildvær gjør at NVE varsler om fare for flom på Sør- og Østlandet. Rydd renner og avløp for kvist og kvas, og flytt ting opp fra gulvet i kjelleren dersom den er utsatt.

NEDBØR frem til midnatt tirsdag

Bygevær

De delene av Sør- og Østlandet som slipper unna tåken får sol og fint vær i dag. Fra Vestlandet og nordover i Nordland er det bygevær.

Det er mildt, og nedbøren kommer som regn helt opp i 500-800 meter i Nordland, 800-1000 meter i Trøndelag, og over 1000 meter på Vestlandet.

– Sør for Stad startet dagen med opphold, men det kommer inn byger ut på ettermiddagen, sier Bergheim.

Finnmark og Troms får også nedbør i dag, mest lengst vest først på dagen.

– I Finnmark kommer nedbøren som snø, i Troms som regn og sludd under 200-400 meter, sier Bergheim.

Meget stor skredfare

Nordland får mest nedbør fredag, lokalt viser prognosene 20-45 millimeter, mest på Helgeland.

Nedbørområdet blir liggende mer eller mindre i ro, og lørdag kommer det 40-50 millimeter til. Også da er det den sørlige delen av fylket som får mest.

Prognosene viser vind opp i vestlig og sørvestlig stiv kuling, sterkest vind langs kysten.

Det er mye snø i Nordland. Nede i snødekket er det svake lag, som gjør at snøen over lett kan gli ut. All nedbøren som er på vei gjør snødekket mer ustabilt.

DET ER FØRSTE gang NVE varsler skredfare 5. Illustrasjon: Varsom

NVE varsler derfor stor skredfare, grad 4, i hele Nordland og sør i Troms i dag. Lørdag blir det meget stor skredfare, grad 5, på Helgeland.

I går ble det varslet grad 5 for Svartisenområdet også, men her er nå varselet redusert til grad 4. Årsaken er at de nye prognosene viser at det nedb

#Nordland: Det har gått flere skred i Nordland gjennom natten og morgenen. Tre av dem har gått over veier. Heldigvis er ingen personer kommet til skade, men politiet understreker budskapet fra i går kveld. Skredfaren er ekstremt stor i Nordland. Hold dere hjemme i helga! — Politiet i Nordland (@politinordland) 20. april 2018

– Uavhengig om lørdagens nedbør kommer som regn eller snø vil vekten av denne massen kunne være nok til å løse ut mange store våte skred. Vær også klar over at kuling og kraftig snøvær over 700 moh vil danne ferske ustabile tørre fokksnøflak som kan gi middels store tørre flakskred i høyden, skriver NVE i varselet sitt.

Politiet i Nordland skriver på Twitter at det er gått flere skred nå i natt og i morges, og oppforder folk om å holde seg hjemme i helgen.

Troms får oppholdsvær, i Finnmark kommer det litt snø i sør og på Vidda.

– Øst-Finnmark får nok sett solen, sier Bergheim.

Sjekk Vegvesenets sider for å se hvilke veier som er stengt på grunn av skred og skredfare.

Finest lørdag lengst sør

Trøndelag får også mye nedbør natt til lørdag og lørdag. Nord i fylket kan det komme 40-50 millimeter, som regn under 500 meter.

– Sør for Trondheimsfjorden avtar nedbøren, og fra om formiddagen blir det opphold i grenseområdet mot Hedmark, sier Bergheim.

Først på dagen blåser det opp i stiv kuling fra vest og sørvest langs kysten, men vinden avtar heldigvis til bris i løpet av kvelden.

Fra Møre og Romsdal og sørover til Rogaland går det byger, som regn også over 1000 meter.

– Det blir flest byger først på dagen, flest langs kysten. Sør for Sognefjorden blir det oppholdsvær fra om ettermiddagen, sier Bergheim.

Det er fare for tåke og dis lørdag også, spesielt om morgenen og om kvelden.

– Bergen hadde 20,2 grader torsdag, i dag blir det rundt 12 grader, lørdag blir det nok under ti grader, sier Bergheim.

Sør- og Østlandet får en fin lørdag, opphold og sol, og det ser ikke ut til at tåken kommer til å ødelegge.

Søndag starter bra

Finværet på Sør- og Østlandet lørdag skyldes en høytrykksrygg. Den er på plass søndag morgen også, men er ikke sterkere enn at et lavtrykk fra vest klarer å dytte den bort.

– Nedbøren komme inn mot Vestlandet fra sørvest søndag formiddag, og brer seg nordover og østover, forteller Bergheim.

Det holder seg mildt, nedbøren kommer som regn helt opp i 800-1100 meter.

Vinden øker fra sør og sørøst, og kysten av Hordaland og Rogaland får opp i liten kuling.

– Selv om dagen starter med opphold på Sør- og Østlandet er det fare for at tåken ødelegger igjen, spesielt om morgenen og om kvelden, sie Bergheim.

Faren for flom øker

Varmen i sør har satt i gang vårflommen, foreløpig ganske udramatisk.

Nå som det kommer nedbør i tillegg, kommer vannføringen i elver og vassdrag til å øke. Regn smelter snø mye mer effektivt enn varm luft, og kommer på toppen av smeltevannet.

Vi må derfor være forberedt på økende flomfare de neste dagene.

Bedring i Nordland søndag

Nord for Stad starter søndag med nedbør. I Trøndelag og Møre og Romsdal blir det etter hvert opphold, før nedbørområdet fra sør når frem til Møre og Romsdal ut på kvelden.

– Fra Nordland og nordover går det bare noen spredte byger, flest først på dagen, sier Bergheim.

I Nordland ligger snøgrensen på 400-700 meter søndag, i Troms og Finnmark kommer nedbøren som sludd og snø.

Sirkulerer i Norskehavet

Mandag og tirsdag blir lavtrykket liggende og sirkulere i Norskehavet.

I løpet av natt til mandag kommer nedbørområdet inn over Østlandet og Trøndelag, og fortsette så gjennom Nordland og Sverige i løpet av dagen.

Sør for selve fronten dreier vinden på vest, og tar med seg byger inn fra havet.

– Det ser ut til å bli mest nedbør langs kysten av Vestlandet sør for Stad, her kan det komme mellom 30 og 50 millimeter, sier Bergheim.

Etter at nedbøren har passert Sør- og Østlandet sprekker skyene opp, og solen titter frem igjen.

– Men det er fare for tåke og dis mandag morgen også, sier Bergheim.

I Nord-Norge starter mandag med sol, men etter hvert som nedbøren fra sør kommer nordover skyer det til i Troms.

– Troms får litt nedbør sent mandag kveld, men bare lengst øst, sier Bergheim.

Tirsdag kommer det litt sludd og snø øst i Troms og i Finnmark. Fra Nordland og sørover blir det en ny runde med nedbør.

– Regn og regnbyger, mest på Helgelandskysen og i de ytre delene av Trøndelag. Her kan det komme 30-40 millimeter, sier Bergheim.

Også Vestlandet får en grå og våt tirsdag, mens Sør- og Østlandet blir liggende i le, og får opphold og sol. Noen byger i Vest-Agder bare, og her kan også vinden komme opp i vestlig kuling utsatte steder.