– Ja, jeg er veldig fornøyd med sesongen. Jeg tror ikke noen hadde forventet det i begynnelsen av sesongen. Ikke i Norge, og ikke meg selv engang!

Med 15 mål i Eredivisie, den nederlandske toppligaen, har Bjørn Maars Johnsen blitt en større «hit» i den ærverdige ligaen enn han hadde trodd da han i fjor sommer byttet ut skotske Hearts med ADO Den Haag.

Så stor at de fleste journalister og supportere rundt klubben TV 2 møtte i Haag tror at han forsvinner allerede til sommeren.

– Fremtidige toppspillere

– Den nederlandske ligaen er større enn den norske. Så det å score 15 mål her føles som å score 15 mål på en større scene. Man kan se kampene i Spania, nordmenn så vår kamp mot Herenveen, folk i Amerika ser på… Det er mer publisitet og mer på spill, forteller han ivrig på engelsk - språket han er mest komfortabel med å uttrykke seg i.

– Alle får det med seg når du scorer, og jeg tror det hjelper deg til å ta det neste steget til de største ligaene i verden. Men jeg tror også at det er en bra plass å bli værende. Ligaen er veldig dynamisk. Mange spillere, fra klubber som Manchester City, Chelsea, Roma, blir lånt ut til klubber her. Så spillerne i denne ligaen er de fremtidige spillerne i Europas beste ligaer. Og når jeg tar et så stort steg i denne ligaen, så tror jeg at jeg kan ta enda et steg. Det steget vil komme når tiden er riktig. Men jeg er stolt over å score 15 mål, eller mer, her. Det er en fantastisk liga å spille i.

26-åringen, som også er flytende i spansk og portugisisk, snakker mer enn god nok norsk til å gjøre seg forstått, men han vil helst svare på spørsmål på engelsk for å unngå misforståelser.

– Blir du værende, eller drar du?

– Man vet aldri. Men akkurat nå fokuserer vi på å kvalifisere oss til Europa – det er det viktigste. Jeg tenker egentlig ikke på om jeg blir værende eller ikke akkurat nå. Det vil skje når man er klar, og når speiderne vet at du er klar. Jeg ba agenten min om ikke å fortelle meg om det er speidere på tribunen. Jeg vil fokusere på å bli toppscorer her og på å få klubben i en god posisjon. Det andre kan man snakke om etter sesongen.

– Det er et «gi og ta»-forhold

Med 15 mål for en klubb midt på tabellen blir man populær blant supporterne.

Det sier seg selv.

At han er godt likt både på og utenfor banen påpeker også flere i støtteapparatet til klubben. «Tilgjengelig» og «hyggelig» er ord som går igjen i beskrivelser av den høyreiste spissen med norsk far og amerikansk mor.

– Hvorfor er det viktig for deg å ha et tett forhold med fansen?

– Jeg tror mange tenker at vi fotballspillere er på vår egen lille øy og at man ikke kan snakke med oss. Men det er derfor jeg liker denne klubben så godt. Alle prater med hverandre og har mye med hverandre å gjøre. Han mannen der (peker på en lenger nede på tribunen) jobber i en bank og hjelper meg med alt som har med skatt å gjøre. Så når man er i en slik «familieklubb», så setter de pris på at vi er åpne og prater med dem. Om hvordan det går og hvordan dagen deres har vært. Og det vises at vi synes det er viktig å vinne for fansen. Det er viktig. Jeg føler at hele byen jubler for meg når jeg scorer, og jeg gir tilbake til dem. Det er et «gi og ta»-forhold. Og det fungerer. Det fungerer veldig bra, forteller han.

– Denne klubben er veldig spesiell for meg

– Liker du deg i klubben og i byen?

– Ja. Klubben er en «familieklubb», og det er en veldig varme i klubben. Familien følte det da de kom på besøk, og forloveden min føler deg også sånn. Alle her hjelper deg, og alle er veldig nærme hverandre. Når jeg vandrer i byen, så er alle veldig hyggelige. Jeg tror egentlig at det er sånn generelt i Nederland, men denne klubben er veldig spesiell for meg. Jeg liker å være her, og jeg tror det er derfor jeg har puttet 15 mål, sier han.

Målene har hovedsakelig, overraskende nok, ikke kommet ved headinger.

Flere av målene har vært av det utsøkte slaget: langskudd, akrobatiske avslutninger og lekre lobber.

Målene kom imidlertid ikke like tett de første månedene som i de siste, noe Maars Johnsen ikke har glemt.

– Det har vært en lang og vanskelig vei å lære og å bli bedre. Både å venne seg til systemet til Lars Lagerbäck på landslaget, og så, etter sommeren, å venne seg til å spille med én spiss. Det har hjulpet meg til å bli en bedre spiller, og det ser man nå med alle målene. Forhåpentligvis kan jeg fortsette å score og kjempe om toppscorertittelen.