Med overskriften «Merci Arsène» blir det bekreftet på Arsenal sine hjemmesider at en æra i engelsk fotball er over.

– Ta vare på verdiene til klubben

Arsène Wenger (68) bekrefter nemlig at han gir seg som manager for klubben etter sesongen.

– Etter nøye vurderinger og diskusjoner med klubben føler jeg at det er riktig for meg å gi meg etter sesongen, sier franskmannen.

– Jeg er takknemlig for å hatt privilegiet med å tjenestegjøre for en klubb i så mange minneverdige år. Jeg har ledet klubben med hele min sjel og integritet. Jeg ønsker å takke støtteapparatet, spillerne, direktørene og fansen som gjør denne klubben så spesiell. Jeg oppfordrer fansen til å stå bak laget slik at vi avslutter på beste måte. Til alle Arsenal-elskere, ta vare på verdiene til klubben. For alltid min kjærlighet og støtte.

Arsenal opplyser at klubbens neste manager vil bli annonsert så raskt som mulig.

Vil huskes som en gigant

Dermed er det over for en av engelsk fotballs mest fremtredende skikkelser gjennom tidene. Wenger har vært en motpol til Premier League-klubbenes stadige utskiftning av managere og vært med på å føre engelsk fotball fremover.

– Han vil bli husket som en gigant, sier TV 2s Premier League-kommentator Øyvind Alsaker.

Alsaker mener det var helt riktig at avgangen ble kjent slik den gjorde, at det var Wenger som trakk seg.

– Han kan fremdeles gå ut med fanfare gjennom å vinne Europaligaen og sikre mesterligaplass gjennom det. Det unner jeg ham.

Ledet «The Invincibles»

Den nå 68-årige franskmannen har vært Arsenal-manager helt siden høsten 1996 og har ledet klubben til tre Premier League-titler og sju triumfer i FA-cupen. Totalt er det blitt rekordmange 823 Premier League-kamper, og kun Sir Alex Ferguson med sine 528 seirer har flere enn Wenger (473).

Mest vil nok Wenger huskes for å ha ledet legendariske «The Invincibles» som gikk 49 ligakamper uten å tape en eneste gang.

De siste årene har imidlertid presset økt i takt de svake prestasjonene. Flere har ment at Wenger burde tatt hatten sin å gå, men før sesongen valgte klubben likevel å forlenge avtalen med to år.

Men det blir bare med det ene året.

– Wenger har vært en suksess for Arsenal. Han har også levert noe av den mest underholdende fotballen som er kommet fra Premier League. I tillegg har han vært en viktig stemme når det gjelder fotball generelt og engelsk fotball spesielt. Han er en mann av prinsipper, som har tenkt mye og klokt og delt tankene, sier Alsaker.

Han tror at når Arsenal-fansen får Wenger-epoken litt på avstand, vil de se at han leverte trofeer jevnt og trutt, selv om de siste årene har vært magrere enn de første. Og det er ingen tvil om at de siste årene har vært de dårligste for franskmannen.

– Han etterlater et Arsenal som er litt nede. Han har levert sine svakeste prestasjoner de siste sesongene. De har vært preget av slitasje og manglet gnist. Det har vært for ujevnt i ligaen, de er blitt mer et cuplag.

– Vil Arsenals neste manager sitte like lenge?

– Nei, det kan jeg si 100 prosent sikkert. Det er vemodig. Sammen med Alex Ferguson har vi mistet de siste av sin sort. De lojale, hardtarbeidende stayerne, som har klart denne intense jobben i en mannsalder. Det er ufattelig respektabelt.

– I hvilken tilstand etterlater han Arsenal i?

– Alex Ferguson skrev i sitt siste kampprogram at han etterlot en tropp som kunne dominere i ligaen de neste sju-åtte årene. Slik gikk det jo ikke. Det er usikkert hvordan Arsenal vil gjøre det, men en del av risikoen for den neste manageren er borte. Nesten hvem som helst kan lede det laget til en sjette-sjuendeplass på tabellen. De vil sannsynligvis få et løft, de har mange gode fotballspillere.

Mener Wenger mangler sidestykke

Til tross for at laget nok en gang styrer mot en plass utenfor topp fire og spill i Mesterligaen kan Wenger takke av med stil med sitt aller første europeiske trofé. Gunners er klare for semifinale i Europaligaen mot Atlético Madrid.

– Dette er en av de vanskeligste dagene vi har hatt i våre år i sporten. En av hovedgrunnene til at vi involverte oss i klubben var Arsène og det han har gitt til klubben både på og utenfor banen. Hans utholdenhet og stabilitet over en så lang periode på det høyeste nivået vil aldri bli "matchet", sier Arsenal-eier Stan Kroenke.

Den amerikanske milliardæren takker Wenger for å ha endret klubbens identitet og engelsk fotballs syn på hvordan fotball skal spilles.

– Vi må nå fokusere på å avslutte sesongen sterkt og oppfordrer våre millioner av tilhengere over hele verden til å gi en av de største i Arsenal- og sportens historien en passende hyllest, sier Kroenke.

Arsenal møter West Ham hjemme på Emirates søndag kl 14.30. Kampen sendes på TV 2 Sport Premium. Det blir Arsenal-fansens første av flere muligheter til å takke av Wenger.