Bloggere har blitt en stor reklameportal de siste årene, og daglig eksponeres leserne for reklame fra blant annet cruiseskip, munnskyllevann, klær, sminke, vortebehandling, hårtabletter og brus.

God kveld Norge har spurt flere av Norges største bloggere om hva de tjener på et annonseinnlegg.

De fleste, som Kristine Ullebø (21), Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand (28) og Anniken «Annijor» Jørgensen (21), vil ikke røpe hvor mye de tjener på et blogginnlegg.

Mens andre deler velvillig:

– For et blogginnlegg kan jeg få rundt 40.000 kr, sier Julianne «Pilotfrue» Nygård (27) i lørdagens God kveld Norge.

Høye summer

– Jeg kan tjene 30.000 - 40.000 kr på et annonnseinnlegg, har Isabel Raad (24) tidligere uttalt til God kveld Norge.

Raad har tidligere avslørt at hun har en månedslønn på mellom 200.000 og 300.000 kr.

Anne Brith Davidsen (42) ser ikke problemet med de høye summene.

– Hvorfor skal ikke en blogger tjene 50.000 kr på et innlegg, om annonsøren tjener 300.000 kr på samme innlegg, sier Davidsen.

Marna er uenig​

Den siste tiden har debatten rast om hva bloggere reklamerer for, hvilket ansvar de har og hvordan de håndterer rollen som forbilder for en ung målgruppe.

Marna Haugen Burøe (36) er uenig i at unge bloggere selv må skjønne hvor grensen går.

– Det er vanskelig å stille krav til ei jente på 21 år om hvor hun skal sette streken. Istedenfor å angripe enkelte bloggere, bør man heller ta en titt på bloggplattformen og de som velger å representere bloggerne, for det er voksne folk som vet hva de driver med. Og det er de som tjener mest penger på dette, sier Burøe.

Retningslinjer

Så bør bloggplattformene, som Blogg.no og United Influencers, også ta sin del av ansvaret?

Lederen av Blogg.no er enig med Burøe.

– Dersom man mener at det er noe å rydde opp i, så må man også rette kritikk mot den bransjen som er rundt bloggerne, med pr-byrå, mediebyrå, reklamebyrå, annonsører og nettverk, sier Blogg.no-sjef Kjetil Manheim.

– Man må se på hele medieverdenen. Er det noen som skal ansvarliggjøres, så er det hele bransjen, sier Sandra Klaesson i United Influencers.

Begge bloggplattformene mener at de har klare retningslinjer for hva deres bloggere ikke bør reklamere for.

– Kosmetisk kirurgi, å påvirke spillavhenghet, slankeprodukter og forbrukslån, sier Klaesson i United Influencers.

Bloggplattformene forteller at de ønsker at deres profiler skal oppfordre til sunne verdier, men at de ikke kan stille seg ansvarlig for innholdet på hver enkelt blogg.

