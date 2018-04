Torsdag kveld arrangerte Oslo Sanitetsforening en gratis temakveld for russen med fokus på voldtekt.

Med OnklP på programmet og omtale fra både Helsesista og Sigrid Bonde Tusvik på sosiale medier, lå det til grunn for godt oppmøte.

Foreningen lokket med både goodiebags og trekning av festivalpass til Øyafestivalen og Slottsfjell. Et titalls frivillige sanitetskvinner og studenter ved Universitetet i Oslo preparerte 500 gaveposer til russen, men på arrangementet dukket det kun opp to personer; en mor og en datter som ikke var russ.



– Vi dro rundt på skoler i Oslo og Akershus, delte ut flyers, hengte opp plakater og snakket med russen om arrangementet. Vi var også i kontakt med russestyret, sier koordinator Eline Dahlgren Letzing til TV 2 som var på stedet.

– Informasjon om arrangementet vårt rullerte også på storskjermer på videregående skoler i både Oslo og Akershus, legger kollega Susanne Nygård til.

TOM SAL: Salen Oslo Sanitetsforening hadde leid hadde en kapasitet til 600 mennesker. Foto: Solfrid Skaret

– Viktig å snakke om voldtekt

Arrangementet var en del av den landsdekkende kampanjen «Bare ja betyr ja», som legger fokus på voldtekt. Kampanjen er Norske kvinners sanitetsforening sitt bidrag til å tenke over hvor egne og andres grenser går når det kommer til sex og nettvett.

Torsdag skulle sexolog Atle Austad, daglig leder i Dixi, Rannveig Kvifte Andresen, og daglig leder i Barnas trygghet, Stefan Dahlgren, holde foredrag. Stian Sandø, kjent fra Farmen kjendis og Newton skulle være konferansier. Arrangementet skulle starte med en egen videohilsen fra statsminister Erna Solberg.

– Vi valgte oss profiler og foredragsholdere som vi tenkte ville appellere godt til russen, sier Nygård.

OnklP før konsertstart på OSF sitt arrangement torsdag. Foto: Solfrid Skaret

Pål Tøien, bedre kjent som OnklP, var også booket inn som musikalsk innslag til arrangementet.

– Hvis jeg kan gjøre min ting, spille musikk og samtidig bidra til en god sak, stiller jeg så klart alltid opp. Voldtekt er et stort problem, og det er viktig å snakke om, sa Tøien til TV 2 før arrangementstart.

Etter det TV 2 kjenner til fikk artisten 80.000 kroner for å spille på arrangementet – noe han også gjorde. Artisten fremførte tre sanger for de frivillige bak arrangementet.

– Dårlige holdninger

– Hva tenker dere om at russen ikke møtte opp?

– Det er veldig trist. Jeg tror det gjenspeiler den mentaliteten om at «det skjer ikke meg, det skjer alle andre». Vi har opplevd at det har vært en del dårlige holdninger blant russen når vi har vært ute på skoler. Det er mulig der skoen trykker. Voldtekt er kanskje ikke noe de ønsker fokus på i russetiden, sier Dahlgren Letzing.

– Hva kunne ha blitt gjort annerledes?

– Det er det for tidlig å si noe om. Det må vi ta en evaluering på. Vi visste at dette var et prøveprosjekt. Kampanjen har gått noen år nå, men dette er første gang vi arrangerer et eget arrangement.

Visste ikke om det

Russepresidenten for Oslo og Akershus, Johannes Uthaug (19), bekrefter at han har vært i dialog med Oslo Sanitetsforening. Han forteller også at han aktivt ikke tok ordet videre til russen.

TOMT: Russen uteble fra OSF sitt arrangement torsdag. Foto: Marie Skaret

– Jeg mener at kampanjen deres skapte misforståelser og forvirring. Da både Russeservice og Russedress har en egen avtale med Amnesty, og samarbeider med dem om kampanjen «Nei er nei», valgte vi å fronte den, sier han til TV 2.

Uthaug forteller også at alle de store russebussene fronter «Nei er nei»-kampanjen.

Bommet totalt

Uthaug er klar på at Oslo Sanitetsforening bommet totalt på markedsføringen sin. Det skal han ha gjort dem oppmerksom på lang tid i forveien.

– Jeg prøvde å si til dem at slagordet deres var forvirrende. Jeg visste ikke om arrangementet på torsdag, og det tror jeg ingen andre gjorde heller, sier han.

– OSF har vært på skoler, delt ut flyers og hatt stands. Noen må ha visst om arrangementet?

– Det er mulig. Det er veldig synd at ingen møtte opp. Sanitetsforeningen gjør jo et fantastisk arbeid, men de har også bommet på et par ting, blant annet datoen, sier Uthaug og forteller at det var en russebuss-kåring i Oslo den aktuelle dagen.

– Hva mener du OSF kunne ha gjort annerledes?

– De burde ha byttet slagord med en gang. «Bare ja betyr ja» er veldig likt «Nei er nei». De burde som sagt også ha markedsført arrangementet bedre, sier han.

ARRANGERTE TEMAKVELD FOR RUSSEN: Eline Dahlgren Letzing (t.v.) og Susanne Nygård (i midten) snakket med TV 2 etter arrangementet. Foto: Solfrid Skaret/TV 2

– Ta vare på hverandre!

Daglig leder i OSF, May Holen, sier til TV 2 at de gjennom mailkorrespondanse med russepresidenten, har forsøkt å få til et møte med russestyret om kampanjen og eventet. Markedsføring har ifølge Holen ikke vært et tema i denne korrespondansen.

– For oss i Oslo Sanitetsforening er det derfor ukjent at russepresidenten skal ha gitt uttrykk for at markedsføringen av kampanjen «Ja betyr ja» har bommet totalt, sier hun.

Hun understreker at kampanjen er landsomfattende, og at OSF er en av flere foreninger som fronter denne.

– Slagordet «Ja betyr ja» er derfor likt for Sanitetskvinner over hele landet, sier hun.

OSF ønsker å få til en god dialog med russestyret for senere anledninger, for å finne ut hvordan de eventuelt kan gjøre det mer attraktivt for russen å delta på rusfrie arrangementer.

– Vi forstår at vi bommet på datoen, noe som selvsagt er synd. Vi har likevel fått med oss mange gode erfaringer fra dette, blant annet at kjendis-Norge stiller opp i kampen mot overgrep, det synes vi er helt supert!. Samt at dugnadsånden og frivilligheten rundt dette temaet er svært tilstede, sier hun.

OSF håper at russen har fått med seg budskapet når lokalforeningene har vært rundt på skolene, og at russetiden fylles med flotte minner.

– Vi oppfordrer alle til å huske å ta vare på hverandre!