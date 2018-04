Mannen i slutten av 30-årene er russisk statsborger og kjent fra politiet fra tidligere.

Han er siktet for grov ulovlig befatning med eksplosiver og skal avhøres fredag ettermiddag på politihuset i Oslo, skriver VG.

– Han har til nå vært gjennom en helseundersøkelse. Det er ingenting som tilsier at det blir flere pågripelser i denne saken, sier leder for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt, Grete Lien Metlid.

Mistenkelig gjenstand

Oslo-politiet aksjonerte mot leiligheten på Rosenhoff i Oslo torsdag kveld.

I forbindelse med aksjonen ble det funnet en mistenkelig gjenstand som blir undersøkt. Gjenstanden ble fraktet vekk fra leiligheten tidlig fredag.

– Den er fraktet til et sikkert sted for å gjennomføre undersøkelser og finne ut hva som er i den, sa operasjonsleder Cathrine Silju til TV 2.

Politiet kunne heller ikke utelukke at det kan ha vært eksplosiver i leiligheten tidligere, og frykter at det nå er på avveie.

Kjenning av politiet

Det var i 18-tiden at politiet fikk melding om at en person i en leilighet på Rosenhoff var skadd og trengte hjelp. På stedet fikk politiet kontroll på tre personer, hvorav én av dem var lettere skadd. Politiet fikk beskjed om at det kunne være våpen i leiligheten, og valgte derfor å bevæpne seg.

Én av de tre personene er pågrepet av politiet. Mannen er siktet for grov, ulovlig befatning med eksplosiver. Politiet opplyser at de har kjennskap til vedkommende fra tidligere.

De to andre personene har status som vitner. Opplysningene de to vitnene har gitt til politiet er grunnen til at operasjonen videre ble iverksatt.

Alle de tre personene vil bli avhørt i løpet av fredagen, skriver nyhetsbyrået NTB.

Tre leiligheter i bygget ble evakuert i forbindelse med aksjonen.

