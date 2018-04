Barnehageassistenten Sienna Heinz (30) ble 10. april arrestert etter at sjefen hennes i barnehagen YMCA Learning Center i Missoula i delstaten Montana i USA ringte politiet.

I lang tid hadde Siennas kolleger reagert på at hun flere ganger om dagen forsvant.

Flere ganger hadde hun tatt seg lange pauser på opp mot 45 minutter, og ingen skjønte hvor hun gikk.

Ved en tilfeldighet oppdaget Siennas kolleger at hun hadde laget en hule i et stort skap på vaskerommet.

I hulen lå en glasspipe og metamfetamin, skriver New York Post.​

TATT: Sienna på politiets arrestasjonsbilde. Foto: Politiet

I avhør fortalte hun at hun flere ganger om dagen satte seg i hulen for å røyke metamfetamin mellom bleieskiftene.

Låste seg inn i skap

30-åringen hadde hengt opp et teppe foran dørene til skapet, slik at røyken ikke kom ut i vaskerommet.

Det var en lås på innsiden av skapet, slik at hun kunne røyke stoffet uforstyrret.

I avhør har Sienna fortalt at hun hadde brukt hulen i tre uker da hun ble avslørt, og at hun tidligere røykte metamfetamin på et toalett i bygningen.

Myndighetene har nå tatt prøver av rommene i bygningen, og det viser seg at samtlige rom i barnehagen har testet positivt for stoffet.

Onsdag ble barnehagen stengt, og den kan ikke åpne før samtlige rom i bygningen er grundig rengjort.

Rengjøringen kommer til å koste over 600.000 kroner.

Ber alle oppsøke lege

Alle foreldrene som har barn i barnehagen har nå blitt kontaktet av YMCA Learning Center.

I et brev blir foreldrene bedt om å oppsøke lege for å sjekke at barna ikke har tatt skade av Siennas metamfetaminrøyking.

«Vi ønsker å oppfordre alle familier til å ta kontakt med sin lege eller sitt helsepersonell for å diskutere videre testing og/eller en vurdering av barnet», skrives det i brevet.

Hun har også fortalte at hun i 2013 gikk til behandling for å få bukt med sin heroinavhengighet, men men at hun avsluttet behandlingen fordi hun ikke følte at hun trengte hjelp.