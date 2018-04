Ifølge Daily Mail ligger Manchester United best an i kampen om signaturen til Watfords brasilianske angriper Richarlison. Også Bayern München og PSG er interesserte. Det snakkes om en prislapp på rundt 440 millioner kroner.

Manchester City lyktes ikke med å hente Riyad Mahrez i forrige overgangsvindu, men nå skriver The Sun at de lyseblå har troen på at Leicester-stjernen blir deres til sommeren for rundt 715 millioner kroner.

Real Madrid har i lang tid blitt koblet til Eden Hazard. Daily Mail skriver at en mulig overgang avhenger av situasjonen til Gareth Bale. Den walisiske lynvingen er koblet Manchester United.

West Ham ønsker å signere Joe Hart på permanent basis, melder Mirror.

Samme avis skriver at Liverpool er i ferd med å sikre seg Real Madrids midtbanespiller Dani Ceballos. 21-åringen har slitt med spilletid dennne sesongen for den spanske giganten.

Crystal Palace kommer til å selge Christian Benteke i sommer, hevder The Sun.

Mirror skriver at Arsenal vil selge både Granit Xhaka og Skhodran Mustafi i sommer. James Maddison fra Norwich og Ryan Fredericks fra Fulham nevnes som nysigneringer.

Juventus skal ifølge The Sun ha luftet tanken om å hente både Álvaro Morata og Paul Pogba tilbake til klubben i sommer.