De to ukjente mennene brukte en kniv for å true til seg en kostbar klokke som fornærmede hadde på seg.

Mannen kjente ikke til ranerne, og politiets søk etter gjerningsmennene i natt var resultatløst. Flere patruljebiler lette etter gjerningsmennene.

Ranet skjedde i Laugmannsgata, rett ved Domkirkeplassen.

De to mennene var rundt 25-30 år, de hadde på seg pene klær, den ene med mørkeblå dressjakke, og den andre i lyseblå skjorte.

Operasjonsleder Kurt Løklingholm sier til TV 2 at fornærmede og de to mennene havnet i et lite håndgemeng som endte med at ranerne skar av ham klokka.

– Fornærmede fikk en liten rift i armen, men er utover det fysisk uskadet, sier Løklingholm.

Politiet mener at fornærmede ikke har vært et tilfeldig offer. De to ranerne har sannsynligvis sett klokken han har hatt på seg, og med utgangspunkt i det bestemt seg for å rane vedkommende.

– Det er ingen holdepunkter for at det var planlagt utover det, sier Løklingholm.