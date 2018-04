PÅGREPET: USA bekrefter at kurdiske styrker har pågrepet Mohammed Haydar Zammar i Syria. Zammar er mistenkt for å ha rekruttert noen av terroristene bak terrorangrepet i USA 11. september 2001. Her er Zammar på vei ut av en moské i Hamburg i oktober 2002. Foto: Knut Mueller/der Spiegel