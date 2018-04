Spekulasjonene rundt Paul Pogbas fremtid i Manchester United fortsetter med uforminsket styrke.

ESPN hevder sent torsdag kveld at Pogbas agent allerede er dialog med den franske storklubben PSG om en overgang til Ligue 1-vinneren til sommeren.

– PSG og agenten til Paul Pogba er i kontakt om en mulig overgang for spilleren til sommeren, bekrefter en sentral PSG-kilde overfor

PSG var også interessert i Pogba før midtbanespilleren forlot Juventus til fordel for Manchester United for nærmere én milliard kroner i 2016.

Ifølge ESPN har Mino Raiola den siste tiden vært i samtaler med flere klubber med tanke på et klubbskifte for Pogba ved sesongslutt.

SNAKKER MED PSG: ESPN hevder at Mino Raiola snakker med PSG om en overgang for Pogba. Foto: Valery Hache

Manchester City-manager Pep Guardiola røpet nylig at klubben ble tilbudt Pogba av Raiola i januar.

Det er imidlertid PSG som skal være i førersetet og klubben som agenten har hatt de mest konkrete samtalene med.

– Kilder bekrefter at PSG og Raiola har vært i kontakt jevnlig de siste månedene, og muligheten for at Pogba går til klubben i sommer blir bare større og større, skriver , og henviser igjen til «sentrale kilder».

– Tror Pogba forsvinner

Tidligere har Sky Sports-ekspert Jamie Redknapp uttalt at han er sikker på at Pogba forsvinner fra Manchester United til sommeren.

– Pogba og Mourinho har mistet tilliten til hverandre. Pogba vil aldri tilgi Mourinho for det han har gjort offentlig, fordi Pogba har blitt offentlig ydymket flere ganger, blant annet ved at manageren har brukt spillere som Marouane Fellaini foran ham. Mourinho stoler ikke på Pogba, skrev Redknapp i sin spalte hos Sky Sports News i mars.

Og:

– Jeg tror Pogbas agent allerede snakker med andre klubber, og det som kommer til å skje er at Pogba bytter beite. Dersom Mourinho blir værende som manager, så går Pogba. Jeg mener det har oppstått et kritisk punkt i forholdet mellom spilleren og manageren, og egentlig så er det en skam, konkluderer eksperten.

Kan bli stoppet av FFP-reglene

Det er ikke bare Pogba som topper styrtrike PSGS ønskeliste i sommer. AC Milan-keeper Gianluigi Donnarumma, som også har Raiola som agent, skal samtidig være en spiller PSG-eierne Oryx Qatar Sports Investments (QSI) er villig til å punge ut for å hente.

Det eneste som som kan stoppe en kjøpefest for PSG i sommer er FIFAS financial fair play (FFP)-regler, skriver ESPN. Et møte mellom PSG og UEFA er imidlertid planlagt om kort tid for å forsøke å få klarhet i hvor mye den megarike franske klubben kan bruke på spillerkjøp i sommer.