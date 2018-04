46-åringen var saksøkt for å ha svindlet de føderale myndighetene i USA gjennom postvesenets sponsing av sykkellaget han herjet i Tour de France med.

Armstrong har innrømmet at han var dopet i perioden han vant sine sju Tour de France-titler mellom 1999 og 2005.

Rettssaken mot ham skulle starte med juryutvelgelse om to uker. Men nå er partene enige om at Armstrong må betale et forlik på fem millioner dollar, rundt 40 millioner norske kroner, skriver The New York Times.

Hadde han tapt i retten, kunne han endt opp med å betale 100 millioner dollar og da se mesteparten av formuen sin forsvinne. Søksmålet har hengt over ham siden 2010.

Som en del av forliket får Floyd Landis, også en tidligere doper, 1,1 million av de fem millionene Armstrong skal betale. Armstrong må også betale advokatutgiftene til Landis.

Landis var varsler i saken og den originale saksøkeren av Armstrong. Myndighetene valgte å slå seg sammen med Landis i 2013 etter at Armstrong innrømmet doping.

– Lance er glad for å legge dette bak seg, sier Elliot Peters, Armstrongs advokat.​