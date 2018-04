– Jeg har sett mye i løpet av de siste årene, men aldri noe som er i nærheten av dette. Det går kaldt nedover ryggen min, dette er det verste jeg har sett.

Han ordlegger seg tydelig, Kenneth Bruvik, fra Norges Jeger- og fiskeforening. Situasjonen på Litle Lyngøy i Øygarden utenfor Bergen får den erfarne friluftsmannen til å se rødt.

– Påvirker dyrelivet

Sammen med Rune Gaasø fra organisasjonen Clean Shores, viste Bruvik TV 2 rundt på den lille øyen. Flere steder har det samlet seg lommer med store mengder plast.

Kanner, tomflasker, en kjøleskapsdør, plastposer, matemballasje, bøtter og mye, mye mer. Noen av gjenstandene har etter alt å dømme kommet flytende over Nordsjøen fra Storbritannia.

Bruvik viser til at øyen er hjemmet til flere dyreraser.

En av mange pytter fulle av plast på Lyngøy. Foto: Martin Håndlykken

– Her bor oter, havørn og gjess, for å nevne noe. Jeg blir rett og slett forbanna når jeg ser hvordan plasten påvirker økosystemet her, sier Bruvik.

Plast 200 meter inne på land

De to mener noe av plasten kan stamme fra flere tiår tilbake i tid. I en vannpytt 200 meter fra land finner Gaasø enda mer plast.

– Vinden må ha tatt det med seg. Det er helt utrolig at dette kan skape så mye skade i en vannpytt som befinner seg 20-25 meter over havoverflaten, sier ildsjelen.

Vil forske på effekten

De to ønsker nå å bruke øyen til forskning. De vil finne ut hva hvordan plasten påvirker det lokale økosystemet på øyen.

Bruvik mener noe av plasten kan ha lagt på øyen i flere tiår. Foto: Martin Håndlykken

– Det er flere forhold som gjør at Litle Lyngøy er godt egnet for et slikt forskningsprosjekt. Vi tror det vil ta flere år, men det kan gi oss verdifull kunnskap, sier Bruvik, og fortsetter:

– Vi har ikke noe annet valg enn å bekjempe dette "plastmonsteret". Vi må få øynene opp, og gjøre noe med dette av hensyn til fremtidige generasjoner, sier Bruvik.

En kjøleskapsdør og en enorm beholder er noe av det som finnes i en av de mange plastfylte vikene på øyen. Foto: Martin Håndlykken