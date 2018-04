Burnley – Chelsea 1-2:

Burnley stod med fem seire på rappen i Premier League før oppgjøret mot Chelsea.

Men et selvmål av Burnleys Kevin Long og en fulltreffer av Victor Moses sørget for at Chelsea vant 2-1 og stoppet Burnleys seiersrekke.

– Burnleys seiersrekke på fem kamper tok en brutal slutt. Dagens mann for Chelsea ble Moses, som var involvert i den første scoringen og scoret selv det andre. Dette var en kalkulert oppvisning av Chelsea, sa TV 2-kommentator Endre Olav Osnes.

Seieren sørget samtidig for at Chelsea legger press på Tottenham i kampen om fjerdeplassen som gir Champions League-spill neste sesong. Avstanden opp til Spurs på fjerdeplass er skrumpet til fem poeng, med fire serierunder å spille.

– Ingenting er avgjort med tanke på kampen om fjerdeplassen. Håpet lever for Chelsea, konkluderte TV 2-ekspert Simen Stamsø Møller i Premier League-studio.

– Vi må bare gjøre vårt beste, og vinne kampene, så får vi se hvor bra vi kan gjøre det, sa Chelseas N'Golo Kanté til PLTV etter kampen.

– Vi fortjente seieren. Det er ikke en lett plass å komme og vinne kamper, slo Chelsea-helten Moses fast.

Antonio Conte valgte å starte med Olivier Giroud og Alvaro Morata på topp sammen for første gang.

Det skulle vise seg å være et godt grep.

– Det var veldig artig å følge på Giroud og Morata. Det så ut som de har spilt sammen i lang, lang tid. Det er to mann som er veldig gode innenfor 16-meteren. Begge var livlige og det fungerte kjempebra. Det er noe Conte har gjort før. Da Conte var i Juventus, så spilte han også ofte med to spisser, sa TV 2-ekspert Simen Stamsø Møller.

– En smell for Burnley

Etter en havn start på kampen, ble Victor Moses spilt gjennom i feltet etter 19 minutters spill.

Moses fikk slått ballen inn i feltet fra kanten, og innlegget traff Kevin Long som satte ballen i eget nett.

– Det var vakkert gjort i forkant av Moses. Men det var en smell for Burnley, som åpnet bra i kampen. De hadde god kontroll på kampen, poengterte TV 2-kommentator Endre Olav Osnes.

Selvmålet ble den eneste scoringen i første omgang.

Bommet alene med keeper

Ti minutter ut i andreomgang fikk Morata en eventyrlig mulighet til å doble ledelsen for Chelsea.

Spanjolen ble spilt mutters alene med keeper, men på utrolig vis skjøt han utenfor.

– Bommet rett og slett på målet. Der burde han ha scoret. Den ballen skal i mål, det var en enormt stor mulighet, kommenterte Osnes.

I det 63. minutt slo Burnley nådeløst tilbake.

Jóhann Gudmundsson dundret til fra langt hold, og ballen gikk i mål via Ashley Barnes.

Chelsea-spillerne protesterte heftig fordi de mente at Barnes var i offside da han styrte ballen i mål.

– Det er ikke offside. Det ble lekkert, men det var neppe tilsiktet. Det så ut som han ville komme seg bort fra ballbanen, poengterte kommentator Endre Olav Osnes.

Så presenterte Victor Moses seg igjen for Chelsea. Han dukket opp på bakerste stolpe etter et innlegg i feltet, og dunket ballen effektivt i mål og Chelsea opp i en 2-1-ledelse.

– Han la ballen til rette, og skjøt ballen i mål med strak rist, sa Osnes om scoringen til Moses.

Flere mål ble det ikke, og Chelsea kunne juble for en sterk 2-1-seier og en perfekt oppladning til søndagens semifinale i FA-cupen.

Conte gjorde seks endringer

​Chelsea-manager Antonio Conte gjorde ikke mindre enn seks endringer fra laget som slo 3-2 at Southampton på lørdag – trolig med tanke på å ha uthvilte spille til søndagens FA-cupsemifinale.

Antonio Rudiger, Victor Moses, Pedro, Tiemoue Bakayoko og Olivier Giroud kom blant annet inn på laget.

Emerson Palmieri fikk sin første start for sesongen da han erstattet suspenderte Marcos Alonso.

Cesc Fabregas, Eden Hazard og Willian ble alle henvist til en sterk innbytterbenk.

Slik startet lagene:

Burnley: Pope, Lowton, Tarkowski, Long, Ward, Lennon, Westwood, Cork, Berg Gudmundsson, Wood, Barnes

Chelsea: Courtois, Rudiger, Cahill, Azpilicueta, Moses, Bakayoko, Kante, Emerson, Pedro, Morata, Giroud

Dommer: Robert Madley, West Yorkshire