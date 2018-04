– Det var noen som merket det her på politihuset også, at det ristet litt, sier operasjonsleder i Møre og Romsdal politidistrikt, Tor André Gram Franck til TV 2.

Operasjonslederen forteller at politiet har fått en del henvendelser om et jordskjelv i Møre og Romsdal torsdag kveld.

Kamran Iranpour ved Norsars jordskjelvsenter på Kjeller bekrefter overfor Sunnmørsposten at et jordskjelv har funnet sted i området.

– Vi har ikke nøyaktige data ennå, men de første estimatene våre sier at skjelvet hadde en styrke på 3,77, sier han til avisen.

Videre opplyser han at tidlige estimater tyder på at skjelvet hadde sitt episenter omtrent 20 kilometer vest for Mørekysten.​

Voldsom buldring

Aslak Sødergren (72) var hjemme på Roald på Vigra da han plutselig hørte det han beskriver som en voldsom buldring.

– Det var during i hele huset og rundt her, og så kom det et kraftig smell og hele huset ristet. Så ble det litt stille, og så kom det et nytt smell og huset ristet igjen, sier han til TV 2.

Da det begynte å riste satt Sødergren på kjøkkenet. Han trodde først at det var noen som kjørte forbi på grunn av duringen, men forstod raskt at det dreide seg om et jordskjelv.

– Jeg måtte reise meg opp og nesten holde meg fast, forteller han.

– Aldri opplevd noe så voldsomt

Sødergren forteller at han har opplevd jordskjelv tidligere, men aldri noe som dette. Han forteller at det nesten var som en eksplosjon utenfor.

– Jeg har aldri opplevd noe så voldsomt før, sier han og legger til:

– Det var nesten uvirkelig.

Politiet har ikke fått meldinger om at det skal ha skjedd noe alvorlig i forbindelse med skjelvet.

