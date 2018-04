Torsdag ble det kjent at den norske 21-åringen Marie Sæther Østbø er savnet i Sør-Afrika.

Østbø ble sist sett onsdag kveld, da hun gikk langs stranden i Sedgefield, en by sør i landet. Hun var i Sør-Afrika på ferie med studievenner, som hun gikk sammen med på stranden onsdag kveld.

– Den siste sikre observasjonen av henne er fra onsdag kveld. Mens vennene gikk inn på hotellet, var hun rundt hundre meter bak dem, sier talsmann i den sørafrikanske kystvakta (NSRI), Craig Lambinon på telefon til TV 2.

Maries far, Atle Østbø, har sagt til TV 2 at han har fått gjenfortalt at datteren gikk litt lenger bak de andre og tok bilder.

Da reisefølget oppdaget at Marie ikke kom inn til middag, gikk de ut for å se etter henne. Da var 21-åringen vekk.

– Rundt ti minutter til et kvarter senere gikk vennene ut for å se etter henne, men kunne ikke finne henne, sier Lambinon.

Det var dårlig vær i området onsdag kveld. Dette førte også til at leteaksjonen måtte avlyses sent onsdag, før den ble gjenopptatt torsdag morgen.

Vil ikke spekulere

Politiet har satt i gang etterforskning av saken. Siden onsdag kveld har leteaksjonen foregått med full styrke, med helikopter, bidrag fra kystvakta, frivillige og hunder.

Lambinon i kystvakta sier at alle muligheter holdes åpne i leteaksjonen.

– På dette tidspunktet vil vi ikke spekulere i hva som har skjedd, men politiet holder selvsagt alle muligheter åpne. Søket etter den savnede kvinnen, som har forsvunnet under ukjente omstendigheter, fortsetter, sier han.

Politiet har funnet sko, caps og mobiltelefon som trolig tilhører 21-åringen.

To teorier

Faren Atle Østbø fortalte torsdag kveld at de har fått opplyst at politiet jobber med utgangspunkt i to teorier.

– Den ene er at hun har lagt fra seg sko, caps og mobil på stranda og tatt seg et bad, og blitt tatt av strøm. Men det velger vi å ikke tro, ettersom Marie har vokst opp med båt og lært at sjø er farlig, sier han til TV 2.

– Den andre teorien er at hun har blitt tatt derfra ufrivillig, fortsetter Østbø.​

På ferie

Østbø, som opprinnelig er fra Stavanger, studerer til daglig statsvitenskap i Frankrike. Hun var for tiden på ferietur med en gruppe studievenner i Sør-Afrika.

Utenriksdepartementet (UD) har tilbudt familien konsulær bistand i saken. NRSI opplyser også til TV 2 at de holder tett kontakt med familien.

Byen Sedgefield ligger helt sør i Sør-Afrika, mellom Port Elizabeth og Cape Town.