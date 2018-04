Marie Sæther Østbø er savnet i Sedgefield i Sør-Afrika.

Hun ble sist sett onsdag kveld rundt klokka 18.00 lokal tid. Da gikk hun tur på stranda sammen med noen studievenner.

Ble igjen alene

Resten av gruppa gikk tilbake til hotellet da det ble dårlig vær, mens Marie ble igjen for å ta noen bilder.

Ifølge den sørafrikanske kystvakta NSRI ble kvinnen sist sett omkring klokka 19.00. Hun hadde på seg blå olabukse og en hvit topp.

Senere la studievennene hennes merke til at hun ikke hadde kommet tilbake til hotellet som ligger cirka hundre meter unna stranden. De gikk ut og lette etter henne, uten å finne henne, og ringte dermed politiet.

– Vi fikk beskjed for første gang klokken åtte i går fra en i reisefølget, om at hun var savnet og at leteaksjon var i gang. Vi blir oppdatert jevnlig om hvordan søket pågår av både kystvakten og turarrangøren, sier far Atle Østbø til TV 2.

– Jeg trodde det var en vond drøm, fortsetter han.

Fant sko, caps og mobil

– Vi satte igang en leteaksjon, men dessverre var vi nødt til å avlyse den sent i går kveld på grunn av dårlige værforhold. Den ble gjenopptatt i dag tidlig, sier talsmann for politiet, Malcolm Poje, til sørafrikanske medier.

Ifølge Dagbladet har politiet funnet sko, caps og mobiltelefon som trolig tilhører den savnede kvinnen.

– Vi vil ikke spekulere på hva som kan ha skjedd. Vi fortsetter å søke i hele dag og håper sporene leder oss en vei. Skoene er selvsagt et spor, sier han til Dagbladet, og legger til at politiet ikke utelukker noe i søket.

UD gir konsulær bistand

– Vi er kjent med at en norsk statsborger skal være savnet i Sør-Afrika. Ambassaden i Pretoria er i kontakt med lokale myndigheter og har tilbudt konsulær bistand til familien, sier kommunikasjonssjef i UD, Frode Andersen, til TV 2.

Østbø er fra Stavanger, men studerer for tiden i Toulouse i Frankrike. Hun ankom Sør-Afrika med en internasjonal gruppe studenter onsdag.

Sedgefield ligger helt sør i Sør-Afrika, mellom Port Elizabeth og Cape Town.