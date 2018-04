Torsdag møtte Therese Johaug pressen etter at dopingkarantene hennes nå er ferdig sonet.

Hun avslørte at hun i oktober i fjor var nær ved å legge opp, men at kjæresten Nils Jakob Hoff overtalte henne til å fortsette.

– Det stemmer det hun sa. Det var etter at dommen kom og hun mistet OL. Alt var blytungt, og hun var langt nede, sier Hoff til TV 2.

– Tenker ikke rasjonelt

Roeren forteller at de vonde tankene til slutt gjorde at det kom en reaksjon.

– Hun hadde fått mange slag i ansiktet. Da sa jeg at «du kan legge opp når du vil, men ikke akkurat her og nå. Du tenker ikke rasjonelt».

Nils Jakob Hoff.

– Den tredje uken på rad hvor jeg ikke hadde trent en eneste dag slet jeg med motivasjonen. Nils Jakob sa jeg fikk lov til å legge opp, men ikke så sliten mentalt som jeg da var. Det var i oktober, sa Johaug om hendelsen på pressekonferansen torsdag.

Tror på sterkere Johaug

Hoff har selv kjent på motgang og tanker om å legge opp. Han har derfor stor forståelse for kjærestens problemer.

– Men hun har en helt egen motivasjon, vilje og styrke. Det må være helt unikt, sier Hoff.

Han tror også at Therese Johaug kommer tilbake som en sterkere skiløper.

– Hun er nok sterkere både fysisk, teknisk og mentalt. Hun er med moden og avslappet.

TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad tror også at Johaug blir fryktinngytende i løypene neste sesong.

– Vi kommer til å få se verdens beste langrennsløper, fortrinnsvis på distanse. Hun vil fylle tomrommet etter Marit Bjørgen på en veldig god måte, og jeg tror nok Charlotte Kalla og Krista Pärmakoski må se langt etter toppen av premiepallen. Tronen er absolutt ledig når Bjørgen takker for seg. Vi vil få se Johaug dominere i større grad fra sesongstart til sesongslutt enn det Marit Bjørgen har gjort. Jeg tipper henne som vinner av de aller fleste distanserenn både i nasjonal og internasjonal sammenheng de neste årene, sier han.

Johaug sa på pressekonferansen at utestengelsen har gitt henne et nytt perspektiv.

– Jeg har sett at livet byr på så mye mer enn langrenn. Det viktigste for meg er at jeg er frisk og rask og har de viktigste folkene rundt meg. Det var også det mamma sa til meg da jeg fortalte henne om det første gang. Det er noe jeg har tenkt mye på, sier hun.